"Никакого телефонного права и интриг" - Ермак дал первый брифинг

Президент назначил Ермака руководителем Офиса 11 февраля. Фото: Роман Кравец

Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в среду собрал брифинг для журналистов.

"Главным спикерами Офиса президента должны стать наши дела и результат. Поэтому вся работа будет сконцентрирована на этом.

Должны сделать все, чтобы президент и страна была успешной.

Буду делать все необходимое, чтобы в ОП основным принципом была комфортная атмосфера и профессиональная коллективная работа единомышленников, которые уважают друг друга. Сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг. Все будет прозрачно и честно", - заявил Ермак.

Он добавил, что Офис будет "максимально открытым".

"Очень скоро вы увидите, как коммуникация Офиса президента будет на более высоком уровне", - добавил Ермак.

Также Ермак заявил, что ОП вместе с другими госучреждениями "будет гарантом свободы слова и независимости медиа".

"Будьте в этом уверены", - сказал он.

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Приоритетом Ермак назвал прекращение войны на Донбассе в интересах Украины.

"Внешнеполитические направления останутся в моем внимании. Буду заботиться о них тоже. Украина - в топе мирового внимания, не можем терять этот шанс", - сказал Ермак.

Также Ермак заявил, что команда глав ОГА "практически уже сформирована".

"Это очень молодые, амбициозные, профессиональные люди. Имеют конкретные задачи", - заявил руководитель ОП.

Пресс-секретарем новоизбранного председателя Офиса президента Андрея Ермака стала бывшая шеф-редактор издания L'Officiel Online, основательница нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector Дарья Заривна. Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя ОП 11 февраля.