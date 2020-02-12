"Никакого телефонного права и интриг" - Ермак дал первый брифинг

Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в среду собрал брифинг для журналистов.
"Главным спикерами Офиса президента должны стать наши дела и результат. Поэтому вся работа будет сконцентрирована на этом.
Должны сделать все, чтобы президент и страна была успешной.
Буду делать все необходимое, чтобы в ОП основным принципом была комфортная атмосфера и профессиональная коллективная работа единомышленников, которые уважают друг друга. Сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг. Все будет прозрачно и честно", - заявил Ермак.
Он добавил, что Офис будет "максимально открытым".
"Очень скоро вы увидите, как коммуникация Офиса президента будет на более высоком уровне", - добавил Ермак.
Также Ермак заявил, что ОП вместе с другими госучреждениями "будет гарантом свободы слова и независимости медиа".
"Будьте в этом уверены", - сказал он.
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Приоритетом Ермак назвал прекращение войны на Донбассе в интересах Украины.
"Внешнеполитические направления останутся в моем внимании. Буду заботиться о них тоже. Украина - в топе мирового внимания, не можем терять этот шанс", - сказал Ермак.
Также Ермак заявил, что команда глав ОГА "практически уже сформирована".
"Это очень молодые, амбициозные, профессиональные люди. Имеют конкретные задачи", - заявил руководитель ОП.
Пресс-секретарем новоизбранного председателя Офиса президента Андрея Ермака стала бывшая шеф-редактор издания L'Officiel Online, основательница нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector Дарья Заривна.
Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя ОП 11 февраля.
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