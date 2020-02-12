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среда, 12 февраля 2020 04:07

Прес-секретарем Ермака стала бывшая редактор модного журнала

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Прес-секретарем Ермака стала бывшая редактор модного журнала
Даша Заривна была шеф-редактором издания L'Officiel Online. Фото: PRportal

Прессекретарем новоизбранного председателя Офиса президента Андрея Ермака стала бывшая шеф-редактор издания L'Officiel Online, основательница нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector Даша Заривна.

"Кто прессекретар главы Офиса президента Украины, то я. Год начинается интересно, что я могу сказать", - написала она в Twitter.

В своем последнем посте в Facebook Даша Заривна указала, что находится вместе с Ермаком в Офисе президента, указав, что детали и официальный комментарий будут позже.

Даша Заривна родилась 4 июля 1989 в Херсоне. В 2017 году окончила обучение в Стэнфордском университете, где изучала Strategic Marketing Management

С 2014 по 2017 годы была шеф-редактором издания L'Officiel Online.

2017 - 2018 гг - CEO социальной платформы Charitum (сеть благотворительных аукционов полезных знакомств).

В 2018-м основала интернет-журнал о технологиях и бизнесе Vector и запустила коммуникационное агентство Vector PR.

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Зеленский уволил председателя Офиса президента Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака. Президент признал, что в его команде есть конфликты, которые "мешают работать".

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