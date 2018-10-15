Нидерланды заявили о кибервойне с Россией

В Нидерландах заявили о войне с Россией. Фото: Корреспондент

В Нидерландах заявили, что они находятся в состоянии кибервойны с Россией, а действия Кремля вроде попыток атаковать Организацию по запрещению химического оружия является "по-настоящему опасными".

"Кибервойна с Россией идет, они пытаются повлиять на западную демократию, на политические процессы у нас в стране. Наша информация свидетельствует, что они являются активными по Всемирного антидопинговому агентству, а также ситуации вокруг расследования катастрофы MH17", - такое заявление сделала министр обороны королевства Анк Бейлевельд в эфире телерадиовещательной ассоциации WNL.

По ее словам, Нидерландам стоит перестать быть наивными по этому вопросу, ведь это представляет опасность, и именно по этой причине произошло такое заявление.

Бейдевельд отметила, что принимаются дополнительные меры в сфере кибербезопасности, а спецслужбы европейских стран получают дополнительное финансирование.

"Королевство Нидерланды располагает специальным управлением по борьбе с угрозами в сфере кибербезопасности, которое является способным противостоять угрозам на международном уровне. При необходимости мы можем направить наших специалистов на поддержку НАТО, и активно ищем направления, где мы можем усилить противодействие угрозам. В то же время голландские специалисты в области информационных технологий могут действовать наступательно в случае необходимости ", - добавила министр обороны.

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Напомним, 4 октября власти Нидерландов объявили о высылке в апреле 2018 четырех россиян, которые планировали кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).