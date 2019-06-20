Нидерланды призывают Россию присоединиться к расследованию катастрофы авиалайнера MH17

Россию призывают к расследованию катастрофы MH17. Фото: ТСН

Нидерланды снова призвали Россию, с помощью дипломатических каналов, сотрудничать в расследовании катастрофы MH17.

Посольство Нидерландов в Москве передало соответствующее обращение, сообщает NOS.

"Премьер-министр Марк Рютте подчеркнул, что правительство прибегает к таким шагам исключительно по просьбе Генеральной прокуратуры, чтобы предотвратить действия политических мотивов: "Это не политический процесс", - говорится в сообщении.

"В процессе, который длится уже пять лет, был сделан еще один важный шаг, чтобы шаг за шагом добраться до истины, и сделать судебное разбирательство возможным", - написал он.

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В Нидерландах назвали имена четырех причастных к катастрофе МН17. Это, в частности, Леонид Харченко - украинец, воевал на стороне "ДНР", Сергей Дубинский - полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР", именно его считают организатором боевого применения установки; Олег Пулатов - подполковник запаса российских НДС, причастен к перевозке "Бука", который занимался организацией охраны района падения обломков сбитого самолета; Игорь Гиркин - отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, активный участник российской вооруженной агрессии в Украине.