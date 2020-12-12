"Ничто так не поднимает настроение" - "слуги" благодарят Россию за санкции

Автор: facebook.com/bogdanbortakov Санкционный перечень насчитывает 849 украинских политиков

Народные депутаты называют своим достижением включение их в список санкций, который Россия расширила против Украины.

Впервые свои фамилии увидели члены фракции "Слуга народа". Некоторые нардепы уже выразили свое удовлетворение в соцсетях.

До всіх моїх досягнень додалося ще одне🙂. Дякую за таке визнання. Приємно, що моя робота на благо України не залишилась без уваги🇺🇦 Опубліковано Ruslan Stefanchuk Субота, 12 грудня 2020 р.

Цей день настав!🔥 Я в списку санкцій Російської Федерації. Розглядаю це рішення російського уряду як реакцію на мою... Опубліковано Ліза Ясько Пʼятниця, 11 грудня 2020 р.

Ніщо так не піднімає настрій зранку, як новина, що тебе включили в санкційний список РФ 😂 Усім гарних вихідних! Опубліковано Vitalik Bezgin Пʼятниця, 11 грудня 2020 р.

Российская Федерация внесла меня в санкционный список, всё, не владеть мне Красноярском. У меня только один вопрос, так... Опубліковано Максом Бужанским Пʼятниця, 11 грудня 2020 р.

Ну що сказати. Не знаю, що таке спеціальні економічні заходи, але точно знаю, що, очевидно, ми робимо все правильно! Опубліковано Ольгою Совгирею Пʼятниця, 11 грудня 2020 р.

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Россия ввела санкции против Украины в 2018 году. Несколько раз их расширяли. Последний раз список увеличился 11 декабря - сейчас он насчитывает 849 физических лиц. В него попали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и многие депутаты "Слуги народа".