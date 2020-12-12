"Ничто так не поднимает настроение" - "слуги" благодарят Россию за санкции

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 261
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 810
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 576
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4158
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4554
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1449
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 468
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3240
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1008
Фото
Все фото
8
6
3
4
4
3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке
3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке
Зеленский встретился с Путиным
Зеленский встретился с Путиным
3-я попытка подкупа: председателю Фонда госимущества не донесли $100 тыс.
3-я попытка подкупа: председателю Фонда госимущества не донесли $100 тыс.
В Харькове атаковали офис партии Медведчука
В Харькове атаковали офис партии Медведчука
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
Видео
Все видео
Мэр Черкасс извинился перед Зеленским
Мэр Черкасс извинился перед Зеленским
"Слуга народа" и чиновница Гоструда терроризируют ФОПы
"Слуга народа" и чиновница Гоструда терроризируют ФОПы
Венедиктова и госдача: появились новые подробности
Венедиктова и госдача: появились новые подробности
Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле
Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле
"Украл куртку за 800 грн - 3 года тюрьмы. Соврал на 9 млн - штраф". Нардепов раскритиковали в прямом эфире
"Украл куртку за 800 грн - 3 года тюрьмы. Соврал на 9 млн - штраф". Нардепов раскритиковали в прямом эфире
Интервью
1/5
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 324
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 171
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 1620
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1008
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3231
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 378
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
суббота, 12 декабря 2020 15:41

"Ничто так не поднимает настроение" - "слуги" благодарят Россию за санкции

  Комментировать
Автор: facebook.com/bogdanbortakov
  Санкционный перечень насчитывает 849 украинских политиков
Санкционный перечень насчитывает 849 украинских политиков

Народные депутаты называют своим достижением включение их в список санкций, который Россия расширила против Украины.

Впервые свои фамилии увидели члены фракции "Слуга народа". Некоторые нардепы уже выразили свое удовлетворение в соцсетях.

До всіх моїх досягнень додалося ще одне🙂. Дякую за таке визнання. Приємно, що моя робота на благо України не залишилась без уваги🇺🇦

Опубліковано Ruslan Stefanchuk Субота, 12 грудня 2020 р.

Цей день настав!🔥 Я в списку санкцій Російської Федерації. Розглядаю це рішення російського уряду як реакцію на мою...

Опубліковано Ліза Ясько Пʼятниця, 11 грудня 2020 р.

Ніщо так не піднімає настрій зранку, як новина, що тебе включили в санкційний список РФ 😂 Усім гарних вихідних!

Опубліковано Vitalik Bezgin Пʼятниця, 11 грудня 2020 р.

Российская Федерация внесла меня в санкционный список, всё, не владеть мне Красноярском. У меня только один вопрос, так...

Опубліковано Максом Бужанским Пʼятниця, 11 грудня 2020 р.

Ну що сказати. Не знаю, що таке спеціальні економічні заходи, але точно знаю, що, очевидно, ми робимо все правильно!

Опубліковано Ольгою Совгирею Пʼятниця, 11 грудня 2020 р.

Моя реакція на санкційний список мордора:

Опубліковано Андрієм Богданцем Субота, 12 грудня 2020 р.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство продлило экономические санкции против РФ

Россия ввела санкции против Украины в 2018 году. Несколько раз их расширяли. Последний раз список увеличился 11 декабря - сейчас он насчитывает 849 физических лиц. В него попали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и многие депутаты "Слуги народа".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ничто так не поднимает настроение" - "слуги" благодарят Россию за санкции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

Писатель завещал 10 тыс. рублей украинской организации

Казнили гетмана

Издали совместный учебник по истории для украинцев и белорусов

Украинские военные подавили мятеж

Подросток расстрелял одноклассников

Императрица сравняла казацкую старшину в правах с дворянами

Песня The Beatles начала британское "вторжения" в Америку

Начался суд над самым кровавым маньяком Украины

Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста

Самое читаемое
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 13914
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 Просмотров: 13239
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
3
 Просмотров: 11178
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых &quot;приключений&quot; на столичных дорогах
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах
8
 Просмотров: 6732
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал Просмотров: 6705
Политика
Татаров подает иск против Сытника
Татаров подает иск против Сытника Просмотров: 171
Введут уголовную ответственность за подделку теста на коронавирус
Введут уголовную ответственность за подделку теста на коронавирус Просмотров: 225
Конституционный суд отреагировал на решение Венецианской комиссии
Конституционный суд отреагировал на решение Венецианской комиссии 1 Просмотров: 486
РФ ввела санкции против украинских политиков
РФ ввела санкции против украинских политиков Просмотров: 252
Помощь Украине будет! Сенат США поддержал военный бюджет
Помощь Украине будет! Сенат США поддержал военный бюджет Просмотров: 234
Больше всего комментируют
18
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
8
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
4
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
2
Москва заочно арестовала нацгвардийця Маркива. Аваков назвал это доказательством причастности России к фальсификации дела
2
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
Голосов: 18514
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть