Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов

Заявления опубликовали вечером пятницы. Фото: Ян Доброносов, bykvu.com

Президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак ни одним словом не упомянули о стране-агрессоре России в заявлениях об убийстве четырех украинских военных на Донбассе.

"В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами "Нормандской четверки". К сожалению, с начала 2021 года мы наблюдаем рост эскалации", - заявил Зеленский. Текст заявления можно прочитать здесь

"Сегодня на линии разграничения в Донецкой области произошла трагедия - четыре украинских военнослужащих погибли, а еще двое получили ранения.

... Считаем критически важным вернуться к безоговорочному выполнению договоренностей о режиме прекращения огня, достигнутых в прошлом году и, главное, - усилить эффективный контроль за их выполнением", - написал Ермак.

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В пятницу в районе поселка Шумы в Донецкой области российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих. 8-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.