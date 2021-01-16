Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что ни один российский президент якобы никогда не вернет Украину аннексирован Москвой Крым. Об этом он сказал в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel.
Экс-канцлер ФРГ заявил, что не считает санкции правильной реакцией на нарушение международного права. "Их я считаю бессмысленными, поскольку не вижу, чего можно добиться с их помощью", - подчеркнул Шредер.
По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым". Политик также все-таки признал сами действия Москвы нарушением международного права. Шредер уточнил, что эта констатация не дает ответа на вопрос, какие причины стояли за действиями Москвы.
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"Предположим, что Украина действительно вступила бы в НАТО, как того хотели американцы. Тогда бы Севастополь, один из самых важных военных портов России, оказался бы на территории западного альянса", - сказал он.
Отметим, что данное интервью стало первой крупной публикацией с критикой действий Российской Федерации и Кремля в частности. Шредер в настоящее время занимает пост председателя совета директоров НК "Роснефть" и председателя совета директоров компании Nord Stream 2, принадлежащий "Газпрому".
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