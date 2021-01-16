Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии

Экс-канцлер ФРГ заявил, что не считает санкции против РФ правильной реакцией на нарушение международного права. Фото из открытых источников

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что ни один российский президент якобы никогда не вернет Украину аннексирован Москвой Крым. Об этом он сказал в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel.

Экс-канцлер ФРГ заявил, что не считает санкции правильной реакцией на нарушение международного права. "Их я считаю бессмысленными, поскольку не вижу, чего можно добиться с их помощью", - подчеркнул Шредер.

По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым". Политик также все-таки признал сами действия Москвы нарушением международного права. Шредер уточнил, что эта констатация не дает ответа на вопрос, какие причины стояли за действиями Москвы.

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"Предположим, что Украина действительно вступила бы в НАТО, как того хотели американцы. Тогда бы Севастополь, один из самых важных военных портов России, оказался бы на территории западного альянса", - сказал он.

Отметим, что данное интервью стало первой крупной публикацией с критикой действий Российской Федерации и Кремля в частности. Шредер в настоящее время занимает пост председателя совета директоров НК "Роснефть" и председателя совета директоров компании Nord Stream 2, принадлежащий "Газпрому".

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