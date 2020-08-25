Независимая демократическая Беларусь это прежде всего вопрос национальной безопасности Украины - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко: "Отсутствие четкой позиции украинского руководства по поводу событий в Беларуси угрожает национальной безопасности"

Отсутствие четкой позиции украинского руководства по поводу событий в Беларуси вредит не только имиджу нашего государства, но и угрожает национальной безопасности.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время телемарафона в эфире телеканалов "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал".

"Мне кажется, что украинское руководство еще находится в избирательной гонке. В международной политике так нельзя, есть принципы. Есть ужасная угроза, что Украина снова возвращается в печальноизвестные времена многовекторности. Нет. На двух стульях сидеть нельзя. Мы идем в Европу? Принимайте европейские принципы свободы и демократии, в том числе избирательного процесса. Если выборы не соответствуют критериям ОБСЕ - скажите о том, что выборы нечестные. Мы не говорим, кто должен быть президентом, потому что это дело исключительно белорусского народа, это не дело Европы, Штатов или России. Но мы говорим, что стандарты выборов должны соответствовать принципам демократии, волеизъявления", - подчеркнул Порошенко.

"Речь идет о национальной безопасности нашего государства. У нас почти 2 тыс. км. общей границы. И если Беларусь будет аннексирована Российской Федерацией, это будет означать, что и в Чернигове, и в Житомире на наших границах будут стоять российские оккупационные войска. И до Киева, и к западным границам Украины это будет 100 -150 км. И это точно не соответствует национальным интересам Украины. Поэтому наша позиция - мы за то, чтобы Беларусь сохранила свою независимость, свой суверенитет", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Что сейчас происходит? Сейчас происходит ползучая аннексия со стороны России. Кто этому может помешать? Белорусский народ. И то, что 200-300 тысяч по всей стране, не боясь зверского нападения ОМОНа, абсолютно безумных действий силовиков, люди вышли на улицу и защищают демократию - хочу подчеркнуть, каждый белорус это делает в том числе в национальных интерасах Украины. Потому что в наших интересах суверенное, независимое, желательно европейское, но точно демократическое государство", - убежден пятый президент Украины.