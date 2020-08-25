Независимая демократическая Беларусь это прежде всего вопрос национальной безопасности Украины - Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1602
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 405
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 99
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 144
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
2 Просмотров: 2142
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 117
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Просмотров: 63
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Просмотров: 657
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Просмотров: 891
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Просмотров: 144
Фото
Все фото
17
3
8
7
6
На Марш защитников Украины пришли десятки тысяч людей
На Марш защитников Украины пришли десятки тысяч людей
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Видео
Все видео
Разыгрывали свиней и кроликов: "слугу" пиарили концертом за бюджетные деньги
Разыгрывали свиней и кроликов: "слугу" пиарили концертом за бюджетные деньги
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик
"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
Интервью
1/5
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 405
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 3501
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3114
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6597
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 2241
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 756
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
вторник, 25 августа 2020 09:34

Независимая демократическая Беларусь это прежде всего вопрос национальной безопасности Украины - Порошенко

  Комментировать
Независимая демократическая Беларусь это прежде всего вопрос национальной безопасности Украины - Порошенко
Пятый президент Украины Петр Порошенко: "Отсутствие четкой позиции украинского руководства по поводу событий в Беларуси угрожает национальной безопасности"

Отсутствие четкой позиции украинского руководства по поводу событий в Беларуси вредит не только имиджу нашего государства, но и угрожает национальной безопасности.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время телемарафона в эфире телеканалов "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал".

"Мне кажется, что украинское руководство еще находится в избирательной гонке. В международной политике так нельзя, есть принципы. Есть ужасная угроза, что Украина снова возвращается в печальноизвестные времена многовекторности. Нет. На двух стульях сидеть нельзя. Мы идем в Европу? Принимайте европейские принципы свободы и демократии, в том числе избирательного процесса. Если выборы не соответствуют критериям ОБСЕ - скажите о том, что выборы нечестные. Мы не говорим, кто должен быть президентом, потому что это дело исключительно белорусского народа, это не дело Европы, Штатов или России. Но мы говорим, что стандарты выборов должны соответствовать принципам демократии, волеизъявления", - подчеркнул Порошенко.

"Речь идет о национальной безопасности нашего государства. У нас почти 2 тыс. км. общей границы. И если Беларусь будет аннексирована Российской Федерацией, это будет означать, что и в Чернигове, и в Житомире на наших границах будут стоять российские оккупационные войска. И до Киева, и к западным границам Украины это будет 100 -150 км. И это точно не соответствует национальным интересам Украины. Поэтому наша позиция - мы за то, чтобы Беларусь сохранила свою независимость, свой суверенитет", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Что сейчас происходит? Сейчас происходит ползучая аннексия со стороны России. Кто этому может помешать? Белорусский народ. И то, что 200-300 тысяч по всей стране, не боясь зверского нападения ОМОНа, абсолютно безумных действий силовиков, люди вышли на улицу и защищают демократию - хочу подчеркнуть, каждый белорус это делает в том числе в национальных интерасах Украины. Потому что в наших интересах суверенное, независимое, желательно европейское, но точно демократическое государство", - убежден пятый президент Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Независимая демократическая Беларусь это прежде всего вопрос национальной безопасности Украины - Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

Астроном сделал телескоп за одну ночь

Самое читаемое
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 9 Просмотров: 14626
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
12
 Просмотров: 8208
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 7875
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
3
 Просмотров: 6561
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 1 Просмотров: 6372
Политика
Какие вопросы рассмотрят на внеочередном заседании парламента
Какие вопросы рассмотрят на внеочередном заседании парламента Просмотров: 72
Лукашенко поздравил Зеленского и Кучму
Лукашенко поздравил Зеленского и Кучму Просмотров: 1953
Разыгрывали свиней и кроликов: "слугу" пиарили концертом за бюджетные деньги
Разыгрывали свиней и кроликов: "слугу" пиарили концертом за бюджетные деньги
 Просмотров: 1386
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
 Просмотров: 1602
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
9
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
2
Тимошенко заболела коронавирусом - СМИ
2
Те, кто сдал территорию - будут давать показания: что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
2
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
2
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
Голосов: 17505
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua