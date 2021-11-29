Невестка Кернеса обозвала украинцев, комментируя скандал с Yaro

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 4023
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 6660
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 2907
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 441
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2250
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 396
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2097
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2907
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Просмотров: 891
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
2 Просмотров: 1449
Фото
Все фото
4
6
21
5
11
Тимошенко в Раде выгуляла усыпанный камнями жакет Dolce&amp;Gabbana - в сети оценили образ
Тимошенко в Раде выгуляла усыпанный камнями жакет Dolce&Gabbana - в сети оценили образ
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Вторую очередь Музея Голодомора закончат в следующем году – Зеленский
Вторую очередь Музея Голодомора закончат в следующем году – Зеленский
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от &quot;ЕС&quot; Корсунов нашел в своей машине прослушку
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от "ЕС" Корсунов нашел в своей машине прослушку
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Видео
Все видео
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Байден отреагировал на разговоры о перевороте в Украине
Байден отреагировал на разговоры о перевороте в Украине
Ермак прятался от журналиста в детской комнате
Ермак прятался от журналиста в детской комнате
Журналист Бутусов – Зеленскому: "Руководство государством – это не "Квартал 95"
Журналист Бутусов – Зеленскому: "Руководство государством – это не "Квартал 95"
Интервью
1/5
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
1 Просмотров: 1521
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 810
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3375
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3771
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4851
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 576
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
понедельник, 29 ноября 2021 17:49

Невестка Кернеса обозвала украинцев, комментируя скандал с Yaro

1 Комментировать
Невестка Кернеса обозвала украинцев, комментируя скандал с Yaro
Юлия Привалова позирует на фоне Кремля с мужем Данилом Приваловым - сыном покойного Геннадия Кернеса. Фото: Фото: Instagram-страница Приваловой.

Невестка покойного экс-мера Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова назвала политику украинских магазинов "дебилоидной", а ее поклонников "крикливым и разъяренным меньшинством".

Так в Instagram-историях женщина прокомментировала отказ ряда отечественных сетевых магазинов от сотрудничества с ТМ Yaro, владелицей которого она является.

"Это дебилоидная политика радикально настроенного меньшинства, очень кричащая, взбешенная, ведомая, управляемая. Они вообразили, что могут разрушать и уничтожать не только бизнесы других людей, но и самих людей", - написала Привалова.

Добавила, что ситуация сломила ее дух и дело всей жизни, а "меньшинству" посоветовала "лечиться, развиваться и равняться на сограждан, которые, в отличие от них, патриоты не на словах".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пока маркеты отказываются от продукции Yaro, активисты "накопали" о брате-"слуге" скандальной владелицы

Женщина считает, что ее оппоненты добиваются закрытия сети Yaro и ее слез.

"Им нужно, чтобы я ревела, желательно в вышиванке и с венком на голове, разговаривая на украинском языке в поле с бархатцами и под песню Бандеры, но извините, кого разочаровала", – написала Привалова.

Женщина утверждает, что она не потеряла свою клиентуру после скандала. Потребители, выбиравшие продукцию Yaro, продолжают это делать и сейчас.

В октябре этого года Юлия Привалова в Instagram опубликовала фото с Красной пл. в Москве, в комментариях написала антиукраинский анекдот о "бандеровцах". Позировала на фоне Кремля с мужем Данилом Приваловым.

Вскоре Привалова заявила, что "ситуацию вырвали из контекста".

После громкого скандала украинские супермаркеты один за другим начали отказаться от сотрудничества с ТМ Yaro, выпускающей натуральные кондитерские изделия.

Привалова является дочерью мэра Сокирян и бывшего председателя Сокирянской райгосадминистрации Василия Козака. Она - сестра народного депутата Владимира Козака от "Слуги народа".

В центре Киева Привалова имеет два кафе - YARO Healthy Point и YARO Healthy Cafe Lipki.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Невестка Кернеса обозвала украинцев, комментируя скандал с Yaro». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри

Утвердили официальные символы главы государства

Самое читаемое
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
 1 Просмотров: 29477
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
 Просмотров: 10026
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали &quot;дешевой приспособленкой&quot;
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали "дешевой приспособленкой" 1 Просмотров: 9351
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды Просмотров: 9198
Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра
Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра
7
 Просмотров: 7308
Политика
"Политические репрессии против всех, кто защищал Украину с 14-го года, недопустимы", – ЕС
"Политические репрессии против всех, кто защищал Украину с 14-го года, недопустимы", – ЕС Просмотров: 90
Решение о нападении на Украину лежит на столе у руководства России - Кулеба
Решение о нападении на Украину лежит на столе у руководства России - Кулеба Просмотров: 747
Офис Зеленского отреагировал на готовность Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ
Офис Зеленского отреагировал на готовность Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ Просмотров: 738
К выступлению Зеленского в Раде депутатам напомнили о культуре
К выступлению Зеленского в Раде депутатам напомнили о культуре Просмотров: 684
Тимошенко в Раде выгуляла усыпанный камнями жакет Dolce&Gabbana - в сети оценили образ
Тимошенко в Раде выгуляла усыпанный камнями жакет Dolce&Gabbana - в сети оценили образ
4
 Просмотров: 3150
Больше всего комментируют
15
Порошенко объяснил, как можно остановить Путина
12
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
7
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
2
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2
Минобороны проверяет видео со стрельбой Бутусова
Голосов: 9419
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть