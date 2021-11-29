Невестка Кернеса обозвала украинцев, комментируя скандал с Yaro

Юлия Привалова позирует на фоне Кремля с мужем Данилом Приваловым - сыном покойного Геннадия Кернеса. Фото: Фото: Instagram-страница Приваловой.

Невестка покойного экс-мера Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова назвала политику украинских магазинов "дебилоидной", а ее поклонников "крикливым и разъяренным меньшинством".

Так в Instagram-историях женщина прокомментировала отказ ряда отечественных сетевых магазинов от сотрудничества с ТМ Yaro, владелицей которого она является.

"Это дебилоидная политика радикально настроенного меньшинства, очень кричащая, взбешенная, ведомая, управляемая. Они вообразили, что могут разрушать и уничтожать не только бизнесы других людей, но и самих людей", - написала Привалова.

Добавила, что ситуация сломила ее дух и дело всей жизни, а "меньшинству" посоветовала "лечиться, развиваться и равняться на сограждан, которые, в отличие от них, патриоты не на словах".

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Женщина считает, что ее оппоненты добиваются закрытия сети Yaro и ее слез.

"Им нужно, чтобы я ревела, желательно в вышиванке и с венком на голове, разговаривая на украинском языке в поле с бархатцами и под песню Бандеры, но извините, кого разочаровала", – написала Привалова.

Женщина утверждает, что она не потеряла свою клиентуру после скандала. Потребители, выбиравшие продукцию Yaro, продолжают это делать и сейчас.

В октябре этого года Юлия Привалова в Instagram опубликовала фото с Красной пл. в Москве, в комментариях написала антиукраинский анекдот о "бандеровцах". Позировала на фоне Кремля с мужем Данилом Приваловым. Вскоре Привалова заявила, что "ситуацию вырвали из контекста". После громкого скандала украинские супермаркеты один за другим начали отказаться от сотрудничества с ТМ Yaro, выпускающей натуральные кондитерские изделия. Привалова является дочерью мэра Сокирян и бывшего председателя Сокирянской райгосадминистрации Василия Козака. Она - сестра народного депутата Владимира Козака от "Слуги народа". В центре Киева Привалова имеет два кафе - YARO Healthy Point и YARO Healthy Cafe Lipki.