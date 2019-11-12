"Нету смысла" - у Зеленского ответили на предложение Назарбаева

В команде Зеленского отвергают предложение Назарбаева.

В предложении бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, чтобы в этой стране президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, нету смысла.

Об этом сказала представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, пишет УНІАН

"Назарбаев говорит, что господин Зеленский не исключает такой возможности и в принципе соглашается на это, но я не слышала от господина Зеленского, как он комментирует данный аспект.

Но, тем не менее понимаю, что господин Назарбаев мог бы организовать такую ​​встречу, но пока непонятно, какой будет цель.

Если цель - только сменить место, страну, где встретиться - то, конечно, это не нужно, если цель является встретиться и действительно решить вопрос по существу (а мы видим вчерашний разговор Путина и Меркель, в которой они обсудили "особый статус"). Если цель - обсудить в нормандском или в другом формате "особый статус", то нам встречаться нет смысла", - сказала она.

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Ранее Нурсултан Назарбаев заявил, что уже обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским - тот согласился на предложение.