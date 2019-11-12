Зеленский и Путин могут встретиться в Казахстане

Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане. Фото: Униан

Встреча руководителей Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может пройти в Казахстане.

Такую идею предложил експрезидент страны Нурсултан Назарбаев, сообщает Reuters.

Он уже обсудил этот вопрос с Зеленским - тот согласился на предложение. Путин еще не решил.

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"Мне кажется сейчас хороший момент. Зеленский получил очень большую поддержку народа и он может проявить волю и решить этот вопрос. Здесь вопрос заключается в том, как выбрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований", - добавил Назарбаев.

Россияне заявили, что встреча в "нормандском формате" может не состояться до конца года. Позиция России по "нормандскому формату" неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в "нормандском формате.