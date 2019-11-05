России всего мало: Кремль не хочет встречаться в "нормандском формате"

Для встречи в "нормандском формате" Украина пошла на уступки Кремлю. Фото: Униан

Россияне заявили, что встреча в "нормандском формате" может не состояться до конца года.

"Позиция России по нормандском формата неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в нормандском формате. Хотим как можно скорее провести саммит, но вместе с тем считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности", - говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет росзми ТАСС.

Он добавил, что говорить о встрече в этом году "преждевременно".

Песков отказался говорить о содержании документа, могут принять на встрече.

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Для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский встретился с Путиным в "нормандском формате" наше государство пошло на российские условия. В Минске имплементировали так называемую "формулу Штайнмайера" и начали разведение войск.