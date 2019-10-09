Нет ракет для ВСУ: почему КБ "Южное" провалило три проекта ракетных комплексов

После провозглашения Независимости и получения безъядерного статуса количество ракетных комплексов, состоящих на вооружении украинской армии, было существенно сокращено. Те, что остались, к примеру, "Точка", являлись еще советским наследием, обслуживать которое становилось все сложнее, поскольку за давностью лет выпуск многих комплектующих был прекращен, а ресурс вооружения практически себя исчерпал.

Украинское государство пыталось создать собственные ракетные комплексы, но всякий раз неудачно.

На разработку ОТРК "Борисфен", "Сапсан" и "Гром" для ВСУ КБ "Южное" потратило 20 лет и миллионы бюджетных денег, однако, комплексы так и не были созданы, а "Гром" вообще продали за рубеж

ОТРК "Борисфен"

Первым был "Борисфен". Разработку комплекса было поручено главному предприятию ракетно-космической отрасли — государственному конструкторскому бюро "Южное" им. Янгеля. В советскую эпоху КБ прославилось созданием легендарных баллистических ракет "Сатана", наводивших страх на весь мир. Однако, если в СССР на КБ "Южное" работали десятки предприятий, и не было недостатка в финансировании, в независимой Украине ситуация изменилась кардинально. Хотя КБ "Южное" продолжало работать в тесной связке с заводом "Южмаш", финансирование легло на плечи неокрепшего украинского государства, и справлялось оно с ним плохо.

"Борисфен" разрабатывался рекордных 9 лет, с 1994 по 2003 год, но так и не был доведен до логического завершения. Более того, дальше эскизов дело вообще не зашло. Уже тогда у руководства КБ "Южное" начала вырабатываться привычка ссылаться в неудачах на недостаток финансирования. В итоге проект был закрыт под формулировкой "устарел еще на бумажной стадии". То есть, КБ с многолетним успешным опытом 9 лет занималось бесполезной работой, тратя бюджетные деньги на заведомо бесперспективную разработку.

ОТРК "Сапсан"

Тем не менее, необходимость в военном ракетном комплексе по-прежнему оставалась. В 2006 году Совет безопасности Украины при поддержке президента Ющенко принял решение о разработке ОТРК нового поколения "Сапсан". Выполнение задачи было поручено все тому же КБ "Южное". Начали там бодро и уже в 2009 году предоставили эскиз комплекса, потратив на его создание 7 млн. долларов из 12 выделенных бюджетом.

В апреле 2010 года генеральный директор Государственного космического агентства Юрий Алексеев сообщил, что эскиз ОТРК готов и можно приступать к его проектированию. Но дело снова затянулось по причине недостатка финансирования и плохой организации. Поскольку "Сапсан" якобы предполагал 99% комплектующих украинского производства, в проект было привлечено около 70 украинских предприятий и 12 тысяч человек. Зачем нужна была такая масштабность для создания комплекса, состоящего из самоходной и пусковой установки для двух ракет, стало ясно в 2011 году, когда новый генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев заявил, что "Сапсан" будет готов к 2015-му году при условии выделения на проект дополнительных 460 млн. долларов. Именно такую цифру озвучили в ГКАУ после оценки плановых совокупных затрат на "Сапсан".

В 2012 году Минобороны выделило 105 млн. грн., а в 2013 году закрыло проект ввиду его дальнейшей бесперспективности. За 7 лет на разработку "Сапсан" было потрачено более 200 млн. грн, однако, главный разработчик КБ "Южное" снова, как и в случае с "Борисфеном" не довел дело до конца. Несмотря на то, что комплекс был готов на 83%, в КБ "Южное" на его завершение просили еще 3 млрд.

Тогда впервые в отношении предприятия Александра Дегтярева была применена формулировка "неэффективное использование бюджетных средств". "Сапсан" постигла участь "Борисфена", но Дегтярев не терял надежд. В 2015 году он предложил уже новому правительству выделить на "Сапсан" 3.7 млрд. грн. (несмотря на девальвацию гривны почти на 300% по сравнению с 2011 годом, то есть 460 млн. долларов в 2011 году превратились в 135 в 2015-м). Попытка не пытка, как говорится, но не удалась. Впрочем, на тот момент КБ "Южное" уже 2 года вело разработки очередного ОТРК — "Гром".

ОТРК "Гром"

Новый комплекс внешне и по характеристикам очень напоминает "Сапсан", но все же различия присутствуют. Как заявили в КБ "Южное", разработка была начата собственными силами в кооперации с Павлоградским химзаводом "Хартрон", "Текон-Электрон", "САТС" и Харьковским конструкторским бюро по машиностроению (ГК "Укроборонпром"). Однако, формулировка "собственными силами" в отношении к государственному предприятию, сидящему на дотациях, неприменима.

Госпредприятие финансируется только за счет госбюджета или на средства зарубежного заказчика. Такой у КБ "Южное" по "Грому" появился только в 2016 году. Разработкой заинтересовалась Саудовская Аравия. Таким образом, финансирование разработок по комплексу за счет саудитов началось только после 2016 года. При этом, КБ "Южное" утверждает, что помимо экспортного варианта, разрабатывает модификацию "Гром" и для ВСУ, которая отличается повышенной дальностью поражения (500 км против 300 км в экспортном варианте). То есть, говоря о собственных силах, КБ "Южное", либо разрабатывает комплекс для ВСУ за деньги Саудовской Аравии, на что та явно не подписывалась, либо "силы" все-таки проистекают из украинского бюджета.

В 2018 году доработанный комплекс "Гром-2" был впервые представлен на выставке "Зброя и безпека" в Киеве. Из-за сильной схожести с "Сапсаном" в СМИ возникла некоторая путаница и "Гром-2" окрестили "Сапсаном". Что же на самом деле представляло КБ "Южное" на выставке до сих пор остается загадкой, так как название ОТРК не уточнили даже в самом КБ. Тем не менее, предполагалось, что новый комплекс будет представлен на параде в честь Дня Независимости Украины.

Возмущенный таким "фейком" один из работников "Южмаша" Алексей Василенко рассказал о реальном положении дел с "Сапсаном" и "Громом" на своей странице в Фейсбук. Напомним, что именно "Южмаш" отвечает за "воплощение в металл" всех разработок КБ "Южное".

"ОТРК Сапсан? Нет такого ОТРК. Просто не существует. Ни в железе, ни в рабочей документации. И даже производство под него не подготовлено. ОТРК "Гром", который ни разу не Сапсан, делается не для ВСУ и не за деньги Минобороны, – тоже не существует, даже в опытном экземпляре", - написал Алексеенко в августе 2018-го. Работник Южмаша утверждал, что все, что представляет из себя "Гром" — это "шасси с установленным на нем фанерным муляжом".

Насколько это соответствуют действительности, и насколько удалось продвинуться КБ "Южное" за год, будет ясно уже в ближайшие два месяца, когда должны состояться первые полигонные испытания "Гром-2" в рамках контракта с Саудовской Аравией. Выполнит ли КБЮ свои обязательства перед международным заказчиком или снова пойдет по проторенному пути затягивания сроков, вопрос уже риторический. Но если саудиты и получат комплексы вовремя, украинская армия по-прежнему рискует остаться без них. Ведь то, что обещает КБ "Южное" и то, что делает, — две большие разницы.