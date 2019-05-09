"Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война": активист показал "бессмертный полк" в Киеве

Активист Сергей Стерненко опубликовал видеорепортаж с шествия "бессмертного полка" в Киеве.

На вопрос: "Как вы относитесь к российской агрессии?" человек в советской пилотке с акции ответил: "Нету никакой российской агрессии. На Донбассе идет гражданская война".

"Краснодар нас поздравляет с днем победы", - восклицала женщина с сигаретой.

Другая женщина сказала, что "не знает", что президент РФ Путин ведет войну против Украины.

На ходе был бывший "регионал" Нестор Шуфрич.

"Господин Нестор, когда вы заберете туфлю, которую потеряли в Одессе?", - спросил Стерненко.

"Темная ночь", - пел человек в футболке с красной звездой и надписью "На Берлин".

"Чувак, я на тобі щас цей флаг переламаю", - сказал активисту молодой человек с флагом парии "Відродження".

Также на акции был другой бывший "регионал" Евгений Мураев.

"Вот так проходил ватный шабаш под названием "бессмертный полк" в центре украинской столицы на шестом году войны, который организовала Российская Федерация. Помните, что когда вы вспоминаете жертв Второй мировой войны, не забывайте о том, кто эту войну начал. А начал ее Советский Союз совместно с нацистской Германией. И не забывайте о том, что сегодня мы можем ходить по улицам мирных городов благодаря украинским воинам, которые защищают нас от российских оккупантов. Слава Украине", - подытожил Стерненко.

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В Украине идет дискуссия относительно выходного дня 9 мая. Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что в Украине выходным днем должен быть 8 мая. Это будет означает, что украинцы готовы отмечать завершение Второй мировой войны вместе с Европой.