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вторник, 27 августа 2019 19:48

Несколько пакетов законопроектов: в "Слуге народа" рассказали, как будут бороться с коррупцией

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Несколько пакетов законопроектов: в &quot;Слуге народа&quot; рассказали, как будут бороться с коррупцией
"Слуга народа" готовится перезапускать Назка, о перезагрузке САП и НАБУ еще думают. ФОТО: Центр аналитико-правовых реформ

"Слуга народа" подготовила несколько пакетов законопроектов по борьбе с коррупцией.

Об этом в интервью "Цензор" рассказала експертка партии по антикоррупционной политике Галина Янченко.

Первый должен "навести порядок в Верховной Раде". Речь идет об ответственности за депутатские прогулы, кнопкодавство ("надеюсь, что будет техническая возможность"), снятие депутатской неприкосновенности и изменения в регламенте Рады.

Второе направление - "решение проблем, созданных предшественниками". Речь идет об изменениях Уголовно-процессуального кодекса в части "поправок Лозового" (по "правками Лозового" следователь или прокурор обязаны обратиться с ходатайством к следственному судье для проведения экспертизы, например, для установления причин смерти. Ранее экспертизу проводили по решению следователя). Также сюда входит вопрос подсудности Высшего антикоррупционного суда.

"Если не сузить их подсудность до того, как это и планировалось с самого начала — то есть Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела, которые преимущественно у подследственности НАБУ и САП — то небольшой орган на 38 судей, работающих в тройках, будет завален делами. Следовательно , не будет быстрого рассмотрения".

Также Янченко назвала "вопросом" возвращение ответственности за незаконное обогащение, впрочем не уточнила - что же будет с этой статьей Уголовного кодекса.

"Слуга народа" готовится перезапускать НАЗК ("законопроект уже фактически готов, а может и готов, этим занимается Офис президента"), о перезагрузке НАБУ и САП продолжается дискуссия.

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Председатель САП Назар Холодницкий надеется, что наличие монобольшинства в Раде позволит снизить до нуля политическую коррупцию.

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