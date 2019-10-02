Нервничал и обещал, что все разрулит: появился инсайд со встречи Зеленского с фракциями

Зеленский не захотел выступать с трибуны. Фото: president.gov.ua

На встрече с представителями парламентских фракций президент Владимир Зеленский убеждал, что о капитуляции Украины после подписания так называемой "формулы Штайнмайера" речи не идет, но объяснить свою позицию с трибуны Верховной Рады отказался.

Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на собеседников среди нардепов.

На встрече с председателями фракций Зеленский был очень нервный, но убеждал, "что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться".

"Зеленский говорил, что все будет хорошо. Никаких выборов без контроля территорий", - рассказал собеседник.

В то же время главы фракций предлагали выйти в сессионный зал и повторить все это с трибуны Верховной Рады. Но Зеленский отказался: сказал, что это уже лишнее, потому что он публично выступил накануне и "все объяснил".

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1 октября 2019-го Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но призвал не бояться "страшилок". По так называемой "формулой Штайнмайера", оккупированная часть Донбасса должен получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепить этот особый статус на постоянной основе. Это поддержала Россия и партия кума Путина Медведчука. Вместе с тем украинцы в разных городах устроили демонстрации против подписания "формулы Штайнмайера".