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пятница, 12 февраля 2021 17:48

Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель

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Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Какие результаты поездки Шмыгаля в Брюссель. Фото: УНИАН

Есть положительный сигнал от Евросоюза Украине во всех вопросах, которые обсудили на встрече Совет ассоциации Украина - ЕС в Брюсселе 11 февраля. Об этом сказал в комментарии Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Леонид Литра.

Одним из ключевых вопросов встречи называет поставки Украине вакцин от Covid-19.

"Есть четкое понимание, что Евросоюз будет помогать Украине в доступе к большим объемам вакцин, - говорит Леонид Литра. - Также выделят 40 миллионов евро, чтобы мы могли запустить программу вакцинации масштабно и эффективно", - объяснил.

На саммите не заключили ожидаемой соглашения о совместном авиационном пространстве.

"Нет различий в позиции ЕС и Украины. Есть техническая и юридическая проблемы, - отмечает международник. - Потому что переговоры вели и текст соглашения согласовали давно. Некоторые положения надо убрать или переписать, чтобы они соответствовали сегодняшним реалиям. Ожидаю, что усовершенствованную соглашение подпишут уже в этом году".

Особым интересом встречи называл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обновление приложений к Соглашению об ассоциации - в части торговли, цифровизации экономики, зеленого курса, заключения промышленного безвиза, интеграции в энергетический рынок ЕС и взаимодействия в области транспорта. На это ему ответили, что сначала надо дать оценку имплементации этого документа, чтобы увидеть вклад правительства Украины в процесс и понять, какие новые направления для сотрудничества предлагает Киев.

"Просмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС вызвал противоречия. Евросоюз допустил возможность обсуждения, отдали Украине руль и ожидают предложений. Но также отмечают, что есть еще много выполнить в рамках текущей сделки, - говорит Леонид Литра. - Украина требует пересмотра соглашения. За 5 лет ее действия Евросоюз стал главным экономическим и политическим партнером для нас. Половину положений соглашения уже имплементировали и надо понимать, куда будем двигаться, когда все воплотим до конца. А в ЕС сдержанная позиция, насколько это удалось, несмотря на проблемы верховенства права, коррупции, влияния олигархов на политику и экономику".

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Украина становится все более аграрным государством, производит все меньше промышленных товаров. Поэтому больше всего стремится увеличить квоты на экспорт в Европу сельскохозяйственной продукции, говорит экономист Борис Кушнирук:

"Экспортируем много сырья. А Евросоюз защищает интересы фермеров и установили в Соглашении ограничения в отношении импорта первичной аграрной продукции, например зерновых, масличных, курятины. Украина хочет существенного увеличения этих квот. Это первое пожелание о пересмотре соглашения".

Экономист добавляет, что Украина не готова к промышленному безвизу.

"Чтобы готовую продукцию поставлять на европейский рынок, каждое производство должно пройти сертификацию. Украина хочет, чтобы этих многочисленных проверок не было, - говорит Борис Кушнирук. - Но для этого нужно менять нормативную и регуляторную базу внутреннего законодательства в соответствии с нормами ЕС. И мы не в состоянии. Только для пищевой промышленности наши предприятия стараются соответствовать этим стандартам на всех этапах производства: начиная от выращивания и заканчивая хранением, доставкой, переработкой продукции. Это делалось еще с 2000-х. Поэтому промышленный безвиз будет внедряться постепенно, насколько сами сможем внедрять необходимые внутренние стандарты".

Имели обсуждать также присоединение Украины к энергосистеме Евросоюза.

"В соответствии с соглашением, это должны сделать к 2023-го, но проблема в требовании - один год энергосистема страны должна поработать в автономном режиме и продемонстрировать, что она сбалансирована. И наш уровень разбалансированности еще очень высок. Это связано с некомпетентностью и коррупцией чиновников, подыгрывание олигархам. Например, Коломойский получил возможность разграбления Центроэнерго, Энергоатом. Этим спровоцируем дисбалансы на европейском энергорынке".

Основной проблемой экономист называет способность Украины к изменениям соглашения: "Это не только урегулирования законодательства и технические процессы в соответствии со стандартами ЕС. Это и реформы судебной системы, правоохранительной. Если эти вопросы заблокированы, то соглашение не выполняем. Как можно с нами торговать, если наша судебная система способна принять решение и по ним могут отобрать собственность у любого".

Европейская комиссия готова расширить программу технической помощи Украине на €800 тыс.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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