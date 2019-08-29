Неожиданное продолжение скандала в Раде: нардепу отменили регистрацию

Сергей Рудык выиграл выборы на 198-м округе на Черкасщине. Фото: radiosvoboda.org

Самовыдвиженцу Сергею Рудыку не выдали депутатское удостоверение в связи с отменой его регистрации.

Об этом сообщили в ЦИК, ссылаясь на решение суда.

"Решением Шестого апелляционного административного суда от 28 августа 2019 года, принятого соответствующим судом как судом первой инстанции, признаны противоправными действия комиссии относительно регистрации Рудыка С.Я. народным депутатом Украины. А также - отменено указанное постановление ЦИК от 23 августа 2019 года №1894 в части пункта второго, согласно которому комиссией было решено зарегистрировать народного депутата Украины Рудыка С.Я.", - сообщили в ЦИК.

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После торжественного заседания Сергей Рудык вызвал в Верховную Раду полицию из-за отказа выдавать ему депутатское удостоверение. По результатам голосования на сайте ЦИК, Рудык получил 28,92% голосов на внеочередных парламентских выборах. Второе место заняла кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко. По словам Рудыка, именно она оспаривает его победу на округе.