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суббота, 05 декабря 2020 18:29

Нельсона Манделу приговорили к пожизненному заключению
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5 декабря 2013 года не стало первого в истории темнокожего президента ЮАР Нельсона Манделы. Он руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. Мандела боролся против режима апартеида, провел в тюрьме 27 лет.

Главная черта, которую отмечали в нем все современники, - это бескомпромиссность. Биографы Манделы утверждают, что он мог выйти из тюрьмы гораздо раньше - в обмен на отказ от вооруженной борьбы.

В 1993 году он был награжден Нобелевской премией мира. В 2004 году Мандела официально прекратил участие в общественной и политической жизни, после чего его редко видели на публике. В последний раз на официальном мероприятии его видели в 2010 году, на чемпионате мира по футболу.

В начале июня 2013 года Мандела попал в больницу с рецидивом легочной инфекции. Его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Периодически сообщалось, что Мандела находится в стабильно критическом состоянии. Он умер вечером 5 декабря в своем доме в Йоханнесбурге.

В молодости Нельсон Мандела занимался боксом.
У отца Манделы было четыре жены, которые родили ему тринадцать детей (четырех сыновей и девять дочерей). Мандела родился от его третьей жены по имени Нонгапи Носекени и был назван Ролихлахла (в переводе «срывающий ветки дерева», «проказник»).
14 июня 1958 года - Нельсон и Винни Мандела в день своей свадьбы. Мандела был женат трижды. Фото: ANC Archives
Лидер АНК Нельсон Мандела выступает в Питермарицбурге (март 1961 г.). Фото: International Institute of Social History
Нельсон Мандела и его третья жена Граса Машел в Торонто. 17 ноября 2001 года. Фото: thestar.com

Он родился 18 июля 1918 года в семье вождя племени тембу. При рождении мальчика назвали Ролихлахла, что в переводе с местного языка означает "потрясающий деревья". Единственный из тринадцати братьев и сестер, он пошел в школу. Там учительница дала ему английское имя Нельсон.

В 1939 году Мандела поступил в Форт-Хейр, единственный университет страны, где имели право обучаться чернокожие жители. Уже в конце первого курса он принял участие в студенческом бойкоте против политики вуза и, отказавшись пойти на сделку с руководством, принял решение покинуть учебное заведение. Как раз в это время семья решила женить Манделу, который попросту сбежал в Йоханнесбург. Там ему удалось продолжить обучение и заочно получить степень бакалавра гуманитарных наук.

В 1944 году Мандела вступил в Африканский национальный конгресс, через 17 лет создает вооруженное крыло АНК (Африканский национальный конгресс) - "Umkhonto we Sizwe" ("Копье нации") и объявляет возможность партизанской войны, которая по-настоящему развернулась в восьмидесятые годы.

До 2008 года Манделе был запрещен въезд в Соединенные Штаты без специальной санкции Госдепа: Вашингтон признавал АНК террористической организацией. Считается, что именно ЦРУ участвовало в поимке Нельсона, который был арестован 5 июля 1962 года. На суде он произес свою знаменитую речь: "На протяжении всей жизни я полностью посвятил себя борьбе за африканское население. Я боролся как против господства "белых", так и против господства "чернокожих". Я чтил идеал демократического и свободного общества, в котором все граждане живут в гармонии и имеют равные возможности. Это тот идеал, ради которого я готов жить. Но если понадобится, то ради него я готов и умереть".

Его приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывал на острове Роббен близ мыса Доброй Надежды. Там прошли 18 из 27 лет заточения. Мандела вышел на свободу 11 февраля 1990-го. Ему было уже 73 года. В 1994 году в ходе парламентских выборов АНК получила 62% голосов, а 10 мая Мандела вступил в должность президента ЮАР.

Несмотря на все тяготы, Нельсон Мандела оставался жизнелюбом. Был женат трижды. В восемьдесят лет он третий раз женился на вдове своего погибшего друга, президента Мозамбика Саморы Машела.

Самой романтической историей его жизни стал роман с королевой красоты Номзамо Мадикизелой, известной как Винни Мандела. Ему было сорок, ей - двадцать четыре, когда они поженились. Их свадьба состоялась как раз в то время, когда Нельсон находился на скамье подсудимых по делу о государственной измене, которая вменялась лидерам АНК. Жениха отпустили с процесса на четыре дня. История их брака закончилась скандально. Винни обвинили в причастности к похищению нескольких человек и приговорили к шести годам тюрьмы. Мандела не стал вмешиваться в дела суда и расстался с супругой. От двух браков имел шестерых детей, 17 внуков и 14 правнуков.

В 2013 году пресса и политики дважды "хоронили" Нельсона Манделу. В начале апреля о кончине бывшего президента страны сообщил южноафриканский телеканал Universal Channel. Позднее телеканал принес извинения: "Как и у любого международного канала, в распоряжении Universal Networks находятся некрологи по каждой значимой государственной фигур в мире".

6 июня о кончине политика сообщил министр культуры Чили Роберто Ампуэро. "Только что скончался Нельсон Мандела, один из самых мудрых и благородных борцов за достоинство, равенство и права человека. Скорбим по нему", - написал министр в своем микроблоге в Twitter. Через пару часов попросил прощения за допущенную ошибку. "Я очень рад, что Нельсон Мандела жив", - отметил он.

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Дата
05
декабря

Нельсона Манделу приговорили к пожизненному заключению

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