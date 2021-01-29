Неизвестные вели служебную переписку от имени антикоррупционных органов

Неизвестные вели общение от АРМА. Фото: Укринформ

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) сообщило, что от его имени неизвестные вели общение с руководителя территориальных управлений Агентства.

Заинтересованные лица пытались спровоцировать чиновников на обсуждение определенных аспектов деятельности Агентства, сообщает пресс-служба.

Вероятно, собранные материалы планировали использовать в дискредитации руководства Нацагентства и его работы в целом.

"О спланированности дискредитационной акции свидетельствует ее серийный характер и направленность одновременно на определенный круг лиц", - заявили в Агентстве.

На основании указанных фактов АРМА уже обратилась в милицию с заявлением о совершении преступлений.

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