Нефедов официально возглавил таможню

Кабинет министров назначил Максима Нефедова главой Государственной таможенной службы.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 5 июля.
"Фактически сегодня ты получаешь билет вместе со мной на войну с теневиками. Это огромный вызов. Но я рад, что ты согласился взять на себя такую ответственность", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
Он пообещал новоиспеченному руководителю таможни поддержку.
"Но мне нужен результат. Белый бизнес должен работать с космической скоростью. Все теневые схемы должны быть ликвидированы на системном уровне", - добавил Гройсман.
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25 июня конкурсная комиссия объявила, что Максим Нефедов победил в конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы. Он уже заявил, что планирует радикально изменить структуру таможни и перевести на контрактную систему работы.
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