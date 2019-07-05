Нефедов официально возглавил таможню

Ранее Максим Нефедов занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли. Фото: lb.ua

Кабинет министров назначил Максима Нефедова главой Государственной таможенной службы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 5 июля.

"Фактически сегодня ты получаешь билет вместе со мной на войну с теневиками. Это огромный вызов. Но я рад, что ты согласился взять на себя такую ​​ответственность", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Он пообещал новоиспеченному руководителю таможни поддержку.

"Но мне нужен результат. Белый бизнес должен работать с космической скоростью. Все теневые схемы должны быть ликвидированы на системном уровне", - добавил Гройсман.

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