Неделя перед выборами: депутаты поменяли сессионный зал на электоральные поездки

Депутаты будут работать с избирателями с 19 до 23 октября. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада изменила календарный план проведения 4-й сессии в сентябре-октябре. Изменения парламент принял в четверг.

Депутаты с 28 сентября по 2 октября будут работать в пленарном режиме. Ранее план предусматривал, что депутаты должны были работать с избирателями, сообщает "Інтерфакс-Україна".

В то же время депутаты будут работать неделю с избирателями перед днем голосования на местных выборах - с 19 до 23 октября. Ранее план предусматривал, что депутаты будут работать в сессионном зале.

Местные выборы запланированы на 25 октября.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 248 представителей фракции "Слуги народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 19 - "Голоса", 23 - группы "За будущее", 20 - "Довиры". Свою работу начали в прошлом году 29 августа.