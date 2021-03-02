Не выспались: депутаты отменили заседание комиссии

В Херсоне депутаты городского совета не смогли собраться на комиссию.
Ее отменили из-за того, что народные избранники не выспались. Об этом сообщает Херсон Newscity.
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Заседание комиссии по вопросам финансов, планирования бюджета, инвестиций, регуляторной политики и социально-экономического развития должно было состояться во вторник, 2 марта, в 13.00.
Один из депутатов Илья Карамаликов заявил, что заседание перенесли на другой день, поскольку депутаты не высыпаются.
В Харькове на сессии горсовета произошла драка. Под конец сессии секретарь горсовета Игорь Терехов предоставил слово представителям Партии Шария.
Члены фракции начали разворачивать перед трибуной баннер с надписью "Нет политическим репрессиям". К ним подбежали около 10 человек и начали оттеснять их, завязалась драка.
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