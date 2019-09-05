"Не стоят даже бумаги, на которой написаны" - Супрун резко высказалась об инициативах "регионалов" и "Батькивщины"

Регионалы, кум Путина и Юлия Тимошенко хотят, чтобы изменения в пользу здоровья украинцев "потеряли силу", - Супрун. Фото: из открытых источников

Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" пытаются нанести непоправимый вред жизнью миллионов украинский. Для этого в Верховной Раде Украины они зарегистрировали два соответствующих законопроекта. Пишет бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Первый проект Закона - "О признании утратившим силу Закона "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания" №1114 от 29.08.2019 года. Среди его авторов - Королевская, Шуфрич и Рабинович. Прекращение действия настоящего закона будет означать отмену изменений для 28 млн украинском, которые подписали декларации, для десятков тысяч врачей и медсестер, которые начали работать в новых условиях с достойной оплатой труда, уничтожение независимой Национальной службы здоровья Украины.

"Для агентов Кремля и регионалов главной целью является подрыв нацбезопасности и сохранения возможности вручную контролировать потоки средств налогоплательщиков", - говорит Супрун.

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Второй законопроект "О финансовом обеспечении здравоохранения и общеобязательном медицинском страховании в Украине" № 1178 от 29.08.2019. Среди авторов - Юлия Тимошенко и Валерий Дубиль. Этот Закон предлагает внедрение обязательного медицинского страхования. Мы неоднократно объясняли, что обещания "страховой медицины" - это популизм, попытка создать иллюзию заботы о здоровье украинский и сохранить контроль над средствами налогоплательщиков.

"Странным образом идеи украинских борцов за "страховую медицину" совпадают именно с российской моделью. Моделью, где нет рынка, выбора и конкуренции, поэтому и нет качества услуг, - добавляет чиновник. - То, что называют" окном возможностей "относительно законодательных инициатив в парламенте ІХ созыва может очень легко превратиться в "окно возможностей для отбросов". Депутаты, которые поддержат эти законопроекты, фактически подпишут соглашение об уничтожении четких и прозрачных гарантий в системе здравоохранения, а значит сознательно нанесут вред здоровью украинский. В политического руководства государства и представителей монобильшости должно хватить ума этого не допустить. Ведь хорошо известно, что законопроекты ОПЗЖ и Родины не стоят даже бумаги, на которой они написаны".

Кабинет министров уволил Ульяну Супрун и Александра Линчевского с должностей заместителей министра здравоохранения. Об этом после заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.