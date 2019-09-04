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среда, 04 сентября 2019 15:29

Супрун уволили из Минздрава

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Супрун уволили из Минздрава
Супрун и Линчевский писали заявления по собственному желанию. Фото: podrobnosti.ua

Кабинет министров уволил Ульяну Супрун и Александра Линчевского с должностей заместителей министра здравоохранения.

Об этом после заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Это не какие-то политические увольнения. Технически меняется команда в министерстве. Зашел новый министр, он будет формировать себе новую команду. Ульяна осуществляла свои полномочия в статусе первого заместителя. По собственному желанию они все ушли", - сказал Гончарук.

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На прошлой неделе исполняющий министра здравоохранения Ульяна Супрун и двое ее заместителей - Павел Ковтонюк, Александр Линчевский - написали заявления на увольнение из Минздрава.

Верховная Рада назначила главой Минздрава Зоряну Скалецкую.

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