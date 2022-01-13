"Не сдерживал радости" - Зеленский рассказал, как смотрел на запуск украинского спутника

Украина утверждается как мощное космическое государство, написал Зеленский. Фото: Facebook.com/zelenskiy95

То, что Украина вывела в космос свой спутник "Січ-2-30", является очень важным событием.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Facebook.

"Убежден, трансляцию запуска смотрели тысячи украинцев. Я тоже, затаив дыхание, следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая степень, и не сдерживал радости, когда стало понятно , что запуск прошел успешно", - написал.

Спутник дистанционного зондирования Земли разработало и изготовило государственное предприятие "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" вместе с другими украинскими предприятиями.

Это полностью отечественная разработка, отметил президент.

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Запуск стал первым за 10 лет выведением в космос украинского спутника.

"С особой гордостью хочу отметить и поблагодарить украинских конструкторов, инженеров, ИТ-специалистов и испытателей, которые еще раз подтвердили свой высокий уровень. Они доказали способность создавать новые образцы современной космической техники и утверждать Украину как мощное космическое государство.

Имеем еще один успешный пример плодотворного сотрудничества украинских и американских компаний в сфере мирного освоения космоса", - заявил Зеленский.

Спутник "Сич-2-30" запустили в 17:30 по киевскому времени на ракете Falcon 9. Спутник предназначен для получения цифровых фотографий поверхности Земли.