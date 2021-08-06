"Не просто встреча для политических заявлений" - Кулеба раскрыл подробности "Крымской платформы"

По итогам саммита должны подписать Крымскую декларацию, заявил Кулеба. Фото: "Слово и дело"

На официальной части саммита "Крымская платформа", который пройдет в Киеве 23 августа, выступят президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, главы иностранных делегаций и другие. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал ТСН.

"Это не будет встреча, чтобы просто сделать политические заявления. Все серьезнее. Страны-основательницы "Крымской платформы" создадут действенный международный механизм и примут совместную Декларацию участников международной "Крымской платформы", как мы ее называем между собой в быту, Крымскую декларацию. Президент Владимир Зеленский вместе с главами иностранных делегаций посетят Офис Крымской платформы", - заявил Кулеба.

По итогам саммита должны подписать Крымскую декларацию, уточнил министр. "Это политический документ, который подтвердит приверженность международного сообщества к непризнанию попытки аннексии Крыма Россией, осудит нарушения Россией норм международного права и отметит готовность участников Крымской платформы совместно бороться с российской оккупацией Крыма по конкретным направлениям", - резюмировал он.

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Во второй части саммита состоятся четыре тематические панели с участием чиновников, членов делегаций, независимых украинских и иностранных экспертов.

"Тематика панелей построена вокруг непризнания попытки аннексии Крыма, милитаризации Азово-Черноморского региона, как угрозы мировой безопасности, путей реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, а также восстановления прав крымскотатарского народа", - добавил министр.

Саммит "Крымской платформы" 23 августа в Киеве откроет певица Джамала песней "1944". 26 февраля 2021 Владимир Зеленский подписал указ о создании правительством организации и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыму.