Не прошло и 1,5 года: "слуги" начали игнорировать журналистов

Николай Тищенко избирался от партии "Слуга народа" по округу в Святошинском районе Киева.

В парламентской фракции "Слуга народа" игнорируют журналистов. Видео опубликовал в Facebook журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Сергей Андрушко.

Он подошел к народному депутату с вопросом: "Вы поддерживаете, когда депутаты пишут депутатское обращение в собственных интересах?"

На что "слуга" сделал вид, что не замечает журналиста и шел дальше в Верховную Раду, даже не останавливаясь.

"Как избежать неудобных вопросов от журналиста. Лайфхак от Николая Тищенко, нардепа "Слуги народа", - прокомментировал Андрушко.

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Верховная Рада 9-го созыва начала свою работу 29 августа 2019 года. За партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей. "Слуги" получили монобольшинство в парламенте.

В апреле прошлого года журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр", который принадлежит Николаю Тищенко. Среди гостей ресторана: нардеп Антон Яценко, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов.