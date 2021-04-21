"Не хочу спойлерить, ответственность будет" - Арахамия сказал о "слугах" Тищенко и Шевченко

Поведение Шевченко Арахамия назвал большим нарушением.

Завтра на фракции "Слуга народа" рассмотрят вопрос по нардепам Николаю Тищенко и Евгению Шевченко. Об этом сказал председатель фракции Давид Арахамия в эфире телеканала "Україна 24".

На вопрос будет ли подниматься вопрос об исключении Тищенко и Шевченко из фракции, Арахамия ответил:

"На заседании фракции будут обсуждаться эти вопросы. Я сейчас не хочу делать какой спойлер, потому что это коллективное мнение и коллективное решение.

Могу сказать свое отношение к тому, что сделал господин Тищенко. Нужно во-первых, чтобы он добровольно взял максимальное наказание, которое сейчас предусмотрено законом, пошел и в бюджет заплатил.

Потом пошел и еще как минимум такую ​​же сумму, а то и в два раза больше, купил ну например, как наши депутаты ездили в последнею неделю на фронт, купил дроны. Поехал на фронт и вручил ребятам. Пусть отрабатывает. Потому что он какие-то отмазки пишет в своем Фейсбуке".

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Поездку Шевченко к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко председатель фракции "СН" назвал большим нарушением.

"Наверное ему (Лукашенко. - Gazeta.ua) надо было показать, что его хоть кто-то воспринимает. И с ним начал там общаться о какой-то геополитике, каких-то экономических отношениях, о плане по Донбассу", - прокомментировал председатель фракции.

"Сегодня чиновник из Норвегии за нарушение карантина, как господин Тищенко, оплатил крупный штраф. Это понятно - админответственность. Он должен нести ответственность, как административную так и политическую.

Что касается господина Шевченко, то это неприемлемо.

Он (Тищенко. - Gazeta.ua) точно будет иметь ответственность, просто сейчас не хочу спойлерить. У меня не было возможности с ним общаться, потому что он уехал с рабочей поездкой на ​​Закарпатье", - сказал Арахамия.

18 апреля Николай Тищенко нарушил карантин, устроив вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge, сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". Во вторник Евгений Шевченко в Минске встречался с Александром Лукашенко.