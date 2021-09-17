"Не ценят его работу" - журналист рассказал о переписке с Зеленским

Зеленский упрекнул журналиста, что тот "вредит государству" Фото: president.gov.ua

Журналист Роман Кравец имел переписку с президентом Владимиром Зеленским, в которой глава государства жаловался, что его работу не ценят. Об этом журналист рассказал в интервью на Радіо НВ

По словам Кравца, который работает на "Українська правда", Зеленский "плохо реагирует" на публикации. И однажды написал журналисту.

"В январе у нас получился текст, сразу после выходных. Мы с моим коллегой Романом Романюком придумали такую тему. Есть очень много претензий к Зеленскому. Он реально становится тиран. У него появилось это "я сказал - значит так надо". И все такие - окей, Владимир Александрович, мы побежали делать. И очень надо хвалить Зеленского.

Мы придумали такую историю, что можно те вопросы, которые Зеленский ставил во время дебатов Порошенко, теперь задать ему. Мы выбрали три наиболее болезненные вопросы. О коррупции, окружении, войне. Переадресовали эти вопросы и с того, что было известно ранее, составили картинку, которая не очень понравилась Зеленскому", - рассказал журналист.

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"Владимир Александрович в день, когда этот текст вышел за часа четыре буквально в одиннадцать мне написал. Я его поздравил с Новым годом и он мне решил на Старый новый год ответить. Он сказал: Роман, не надо было меня поздравлять с Новым годом, если вы считаете, что я такой как Порошенко.

Далее у нас начался очень долгий диалог. Он мне объяснял, что мы не ценим то, что он делает. Что мы не видим, как он борется с олигархами. Как он пытается бороться с Россией.

Там был такой тезис, который мне не очень понравился, что мы вредим государству", - сказал Кравец.

"Возможно он ко мне хорошо относился и для него это стало таким ударом, что "а-я-яй", - отметил журналист.

10 сентября этого года на форуме YES журналист напомнил Зеленскому о предвыборном обещании идти на один срок. На что Зеленский ответил: "Это решает народ Украины".