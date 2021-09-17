"Не ценят его работу" - журналист рассказал о переписке с Зеленским

 
Ексклюзивы
1/5
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 936
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 3069
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 963
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Просмотров: 2925
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 1890
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 711
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 972
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 297
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 270
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 882
Фото
Все фото
8
5
7
19
3
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
Видео
Все видео
"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом
"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом
Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование
Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование
Кулеба остановил брифинг из-за звонка Зеленского
Кулеба остановил брифинг из-за звонка Зеленского
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
"Слуга народа" наврала о социологии в прямом эфире
"Слуга народа" наврала о социологии в прямом эфире
Интервью
1/5
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 549
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 657
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1224
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 657
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 сентября 2021
Просмотров: 405
Сіроока дівчинка
У ранньому дитинстві в мене був приятель, сусідський хлопчик. Імені не називаю, бо ця історія делікатна. Ми гуляли в нашій хаті під столом, за ...
пятница, 17 сентября 2021 16:17

"Не ценят его работу" - журналист рассказал о переписке с Зеленским

  Комментировать
&quot;Не ценят его работу&quot; - журналист рассказал о переписке с Зеленским
Зеленский упрекнул журналиста, что тот "вредит государству" Фото: president.gov.ua

Журналист Роман Кравец имел переписку с президентом Владимиром Зеленским, в которой глава государства жаловался, что его работу не ценят. Об этом журналист рассказал в интервью на Радіо НВ

По словам Кравца, который работает на "Українська правда", Зеленский "плохо реагирует" на публикации. И однажды написал журналисту.

"В январе у нас получился текст, сразу после выходных. Мы с моим коллегой Романом Романюком придумали такую тему. Есть очень много претензий к Зеленскому. Он реально становится тиран. У него появилось это "я сказал - значит так надо". И все такие - окей, Владимир Александрович, мы побежали делать. И очень надо хвалить Зеленского.

Мы придумали такую историю, что можно те вопросы, которые Зеленский ставил во время дебатов Порошенко, теперь задать ему. Мы выбрали три наиболее болезненные вопросы. О коррупции, окружении, войне. Переадресовали эти вопросы и с того, что было известно ранее, составили картинку, которая не очень понравилась Зеленскому", - рассказал журналист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наблюдаем за третьей попыткой закрепить в Украине постсовковую диктатуру

"Владимир Александрович в день, когда этот текст вышел за часа четыре буквально в одиннадцать мне написал. Я его поздравил с Новым годом и он мне решил на Старый новый год ответить. Он сказал: Роман, не надо было меня поздравлять с Новым годом, если вы считаете, что я такой как Порошенко.

Далее у нас начался очень долгий диалог. Он мне объяснял, что мы не ценим то, что он делает. Что мы не видим, как он борется с олигархами. Как он пытается бороться с Россией.

Там был такой тезис, который мне не очень понравился, что мы вредим государству", - сказал Кравец.

"Возможно он ко мне хорошо относился и для него это стало таким ударом, что "а-я-яй", - отметил журналист.

10 сентября этого года на форуме YES журналист напомнил Зеленскому о предвыборном обещании идти на один срок. На что Зеленский ответил: "Это решает народ Украины".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Не ценят его работу" - журналист рассказал о переписке с Зеленским». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование

Самое читаемое
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование Просмотров: 12639
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
12
 Просмотров: 8082
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины Просмотров: 6795
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
8
 Просмотров: 5949
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 5742
Политика
Антиолигархический законопроект прошел комитет
Антиолигархический законопроект прошел комитет Просмотров: 45
Коломойский сказал Арахамии "дудеть" на Разумкова
Коломойский сказал Арахамии "дудеть" на Разумкова Просмотров: 315
В ДБР рассказали о ходе дела "вагнеровцев"
В ДБР рассказали о ходе дела "вагнеровцев" Просмотров: 234
Арахамия рассказал, о чем болтал с Коломойским
Арахамия рассказал, о чем болтал с Коломойским Просмотров: 297
"Слуга народа" задекларировала подарок за 5,3 млн грн и часы в 167 пенсий
"Слуга народа" задекларировала подарок за 5,3 млн грн и часы в 167 пенсий Просмотров: 351
Больше всего комментируют
3
Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского
1
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1
Разумков раскритиковал Данилова за латиницу
1
Европарламент призвал страны ЕС не признавать выборов в России
1
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
Голосов: 8282
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть