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пятница, 17 января 2020 08:42

Называют вероятного преемника Путина в случае его отставки

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Называют вероятного преемника Путина в случае его отставки
Эксперты считают, что Путин может уйти в отставку уже в этом году. Фото: Михаил Метцель, ТАСС

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев остается наиболее вероятным кандидатом в президенты РФ после выхода с этой должности Владимира Путина.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV русский оппозиционный политик Ольга Курносова, комментируя кадровые перестановки в Кремле.

"На мой взгляд, сегодня, как и раньше, наиболее вероятной кандидатурой остается Дмитрий Медведев. То, что он ушел в отставку, не имеет уменьшать вероятность, а наоборот увеличивает", - заявила Курносова.

По ее словам, в России сейчас пошла волна слухов, что Путин может уйти в отставку раньше 2024 года, в когда заканчивается его президентский срок.

"Он может уйти в отставку даже в 2020 году. Посмотрим, удастся ли ему помириться с Западом, посмотрим, как пройдет 9 мая, а после этого возможно все - и конституционная реформа, и выход Путина в отставку", - заявила российский оппозиционер.

Комментируя назначение главой правительства России налоговика Михаила Мишустина, Курносова отметила: "Это не первая фигура на посту премьер-министра. Вспомните, например, Виктора Зубкова, который пришел на пост премьер-министра РФ из налоговых органов. Это в стиле Путина неожиданная кандидатура. При этом человек совершенно не является самостоятельной политической фигурой. Это для Путина безусловный плюс".

Депутаты Госдумы России на пленарном заседании приняли кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра Российской Федерации.

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Дата
17
января

"Сухой закон - лучшее, что может быть" - итальянский мафиози

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