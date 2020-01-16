Госдума России приняла кандидатуру нового премьер-министра

Голоса за Мишустина отдали 383 человека. Фото: politeka.net

Депутаты Госдумы России на пленарном заседании приняли кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра Российской Федерации.

Голоса за него отдали 383 человека, 41 - воздержались, никто не выступил против, пишет "Громадське".

Мишустин на заседании Госдумы заявил, что он "против списания кредитных долгов россиян". Он считает, что это приведет к банкротству банков.

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Он также пообещал, что правительство займется выполнением майских указов Путина, в частности, повышением зарплаты бюджетников. По мнению нового премьера России, "надо вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом".

Михаил Мишустин родился в 1966 году, окончил Московский станкоинструментальный институт, имеет ученую степень доктора экономических наук.

С 2010 года возглавлял Федеральную налоговую службу РФ. Раньше занимался бизнесом, был председателем правления некоммерческой организации "Международный компьютерный клуб".

Преемник Дмитрия Медведева Михаил Мишустин попал в список базы "Миротворец". О Мишустине пишут, что он является российским оккупантом, посягающим на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также он сознательно нарушал государственную границу Украины, чтобы проникнуть в Крым, который аннексировала Россия.