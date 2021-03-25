Названа причину, из-за которой Украина не реагирует на санкции США против Коломойского

Украина ждет документы от США. Фото: НВ

Украина не прибегает к решительным действиям из-за санкций США против бизнесмена Игоря Коломойского, поскольку не получила документов от американской стороны.

Государство не может начать реагировать без этих материалов, сообщил в интервью "Радио НВ" Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

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Когда Украина рассмотрит полученные документы в соответствующих институтах, только тогда и отреагирует на санкции против Игоря Коломойского, нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача, добавил он.

Ранее Международный валютный фонд заморозил финансовую помощь Украине размером $5 млрд, ожидая дальнейших действий по делу бывших владельцев Приватбанка. Олигарх Игорь Коломойский ухудшил свою ситуацию тем, что фактически присоединился к Виктору Медведчуку в борьбе против западного вектора страны, против реформ и антикоррупционных органов. Такое мнение Gazeta.ua высказал Александр Сушко, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение".