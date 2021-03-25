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четверг, 25 марта 2021 16:01

МВФ заморозил помощь Украине из-за Коломойского - Financial Times

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МВФ заморозил помощь Украине из-за Коломойского - Financial Times
В марте США ввели санкции против Коломойского. Фото: Reuters

Международный валютный фонд заморозил финансовую помощь Украине на $5 млрд, ожидая дальнейших действий по делу бывших владельцев Приватбанка. Об этом написало британское издание Financial Times.

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся сильному давлению со стороны США, ЕС и МВФ, которые заставляли его выполнить обещание уничтожить коррупцию и олигархическую систему в стране.

Но отношения Зеленского с олигархом Игорем Коломойским были неоднозначными. "Адвокат Коломойского" (Андрей Богдан. - Gazeta.ua) работал в должности руководителя аппарата Зеленского в начале его президентства, сообщает со ссылкой на британское издание ZN.UA

Украинский парламент принял закон, запрещающий бывшим владельцам банка возвращать право собственности через судебные процессы, но сам президент посылал неоднозначные сообщения о национализации Приватбанка.

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МВФ заморозил финансовую помощь Украине. Между тем администрация американского президента Джозефа Байдена рассчитывает на то, что власть Зеленского привлечет к ответственности виновных в мошенничестве. США уже ввели запрет на получение виз для Коломойского и членам семьи олигарха за его "причастность к коррупции".

Аналитики заявили, что американские санкции стали мощным сигналом, который должен подтолкнуть Киев к дальнейшим действиям по делу Приватбанка.

Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов отрицали противоправные действия до сих пор стремятся отменить национализацию через суд. Между тем Приватбанк пытается взыскать с них активы на миллиарды долларов из-за судебных дел в Лондоне и Делавэре. А власти США расследуют приобретение коммерческой недвижимости, совершенное двумя бизнесменами в различных штатах.

Одобрение Зеленским американских санкций против Коломойского и развитие работы по делу Приватбанка вызвали надежду, что он готовится к серьезным антикоррупционным действиям.

"В глазах общественности и международных партнеров Украины борьба за будущее Приватбанка продолжает оставаться одним из факторов, который будет определять будущее Украины", - сказала член Наблюдательного совета Приватбанка Шэрон Иски.

Однако украинские олигархи имеют союзников в правоохранительной системе, которая считается пронизанной коррупцией. НАБУ заявило, что бывшего первого заместителя председателя правления банка Владимира Яценко "заранее предупредили" о потенциальном аресте и "именно поэтому он пытался покинуть Украину".

Пока еще рано говорить об эффективности и реальность кампании Зеленского против Коломойского, говорит юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.

"Коломойский в определенной степени помог новому президенту прийти к власти, но Зеленский готов обменять его как на общественную поддержку, так и на поддержку США", - говорит бывший секретарь СНБО Александр Данылюк.

Американские правоохранительные органы подозревают Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из Приватбанка. Они - его бывшие владельцы. Делом занимается Федеральное бюро расследования. Стоимость недвижимости министерство юстиции США оценивает более чем в $60 млн. Подало иски для конфискации.

Состояние Коломойского оценивают в $1,8 млрд.

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