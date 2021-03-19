Эксперт объяснил, где ошибся Коломойский

Санкции против Коломойского - это часть внешней политики Байдена. Фото: PhtoXPress

Олигарх Игорь Коломойский ухудшил для себя ситуацию тем, что фактически присоединился к Виктору Медведчуку в борьбе против западного вектора страны, против реформ и антикоррупционных органов.

Такое мнение Gazeta.ua высказал Александр Сушко, исполнительный директор в Международном фонде "Возрождение".

"Санкции против Коломойского - это сигнал шире, чем только Украине. Это сигнал нетолерантности к практике отмывания средств через инструменты глобального бизнеса.

Такой вид санкций - это уже политическое решение новой администрации. Это часть внешней политики Байдена. Коломойский ухудшил для себя ситуацию тем, что фактически присоединился к Медведчуку в борьбе против западного вектора страны, против реформ и антикоррупционных органов", - считает Сушко.

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В США не первый год расследуют происхождение американской собственности Коломойского. По мнению эксперта, санкции - это новый этап их реагирования на эти факты.

"Это пас в сторону украинской стороны, который позволяет действовать более решительно относительно многочисленных сомнительных фактов деятельности Коломойского. Это также хороший сигнал украинской системе правосудия, чтобы олигарх больше не имел шансов на положительное для него рассмотрение многочисленных дел, которые его юристы подали в украинские суды с целью отыграть назад решение относительно Приватбанка или получить большую компенсацию за него. Последние два года висит угроза, что, несмотря на все данные о предмете происхождения этих денег, решения отыграют назад", - отметил Сушко.

5 марта США ввели санкции против Игоря Коломойского. Обвинили в коррупционных действиях, попытках подорвать демократические процессы в Украине. Олигарху, его жене Ирине, дочери Анжелике и сыну Израилю Цви запретили въезд в США. Американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в Штатах за средства, выведенные из Приватбанка. Делом занимается ФБР.