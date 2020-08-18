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вторник, 18 августа 2020 04:18

Названа дата встречи в Нормандском формате

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Названа дата встречи в Нормандском формате
Названа дата встречи ТКГ. Фото: Обозреватель

Встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата может состояться 28 августа.

"Нормандская встреча на уровне глав внешнеполитических советников планируется на 28 августа", - рассказал представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш, сообщает OBOZREVATEL.

По его словам, участие в этом заседании в рамках группы политических советников с украинской стороны примет глава Офиса президента Андрей Ермак. А со стороны РФ - заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

"Встреча политических советников - это Ермак, Козак. Это еще интереснее, мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участие, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии", - добавил он.

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Раньше, глава ТКГ Леонид Кравчук заявил о возможности смены Минского формата переговоров.

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