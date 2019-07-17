Назвали зарплаты в ЦИК

Зарплаты в ЦИК достигают 300 тыс. грн.

Заработная плата членов Центральной избирательной комиссии в июне составила от 226,6 до 304,8 тыс. грн.

Об этом сообщили в комиссии, пишут "Українські новини"

Председатель комиссии Татьяна Слипачук заработала в июне 248 442 грн, из которых ее должностной оклад и надбавка за интенсивность труда составили по 53 тыс. грн, персональная надбавка - 37 тыс.а премия - почти 106 тыс. грн.

Заместители председателя Евгений Радченко и Олег Конопольский получили 244 742 и 250 028 грн зарплаты в соответствии с которой оклад составляет почти 48 тыс, а премия - более 90 тыс.

Самая высокая зарплата в июле была у секретаря Натальи Бернацкой - 304 763 грн, из которых оклад составляет 48 тысяч, премия - более 95 тысяч, а еще более 42 тысяч - доплата за работу в выходные в феврале-апреле.

Зарплата остальных 12 членов в июне составила от 226,6 тыс. до 271,6 тыс. грн.

Соответственно, в среднем одному члену ЦИК за июнь заплатили 252 тыс. грн.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк со дня назначения на должность до июля получил зарплату 95,4 тыс. грн.