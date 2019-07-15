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понедельник, 15 июля 2019 13:32

Новый секретарь СНБО переплюнул Турчинова по зарплате

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Новый секретарь СНБО переплюнул Турчинова по зарплате
Новый секретарь СНБО получает больше предшественника. Фото: УНІАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк со дня назначения на должность до июля получил зарплату 95,4 тыс. грн.

Об этом говорится в ответе СНБО на запрос "Українські новини"

За 4 рабочих дня в мае Данилюку насчитали 3044 грн зарплаты. За июнь он заработал 92 320 грн.

Предыдущий секретарь Александр Турчинов с 2017-го ежемесячно зарабатывал 52,2 тыс. грн.

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Александр Данилюк назначен секретарем СНБО 28 мая 2019-го. До этого работал в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Был министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана, заместителем главы Администрации пятого президента Петра Порошенко.

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15
июля

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