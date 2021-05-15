Назвали возможную причину увольнения Степанова

Стало известно. почему уволили Степанова. Фото: hromadske

Основной причиной недовольства премьер-министра Дениса Шмыгаля главой Минздрава Максимом Степановым стали требования того по финансированию отрасли.

"Степанов слишком упорно "выбивал" деньги на зарплаты медиков и закупку вакцин. Это очень не нравилось Шмигалю и отдельным членам Кабинета министров. Степанова об этом предупреждали не раз, но он продолжал настаивать на увеличении финансирования здравоохранения. Поэтому, когда появилась возможность, премьер-министр воспользовался этим, чтобы избавиться от "надоедливого" министра", - сообщает источник в Кабмине изданию УНН.

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Степанов критиковал бюджет 2021 года, выделенный на Министерство здравоохранения. Накануне голосования за него на брифинге 15 декабря 2020-го призвал народных депутатов не поддерживать бюджет.

Максима Степанова отправят в отставку из-за провала вакцинации. Новым министром здравоохранения вероятно станет его заместитель Виктор Ляшко, сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.