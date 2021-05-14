Арахамия рассказал о причинах увольнения Степанова

Причиной увольнения стал провал вакцинации. Фото: "Цензор.нет"

Максима Степанова отправят в отставку из-за провала вакцинации.

Новым министром здравоохранения вероятно станет его заместитель Виктор Ляшко, сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Господин Ляшко занимался карантином и всеми этими тестами, и там есть много результатов, а вакцинацию забрал к себе лично господин Степанов, и мне кажется, что не справился вовремя с этой задачей", - сказал он.

Офис президента был вынужден все время вмешиваться в заключение договоров на поставку вакцин.

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"И когда они общались, они неоднократно слышали обратную связь от этих сторон, что наше Министерство здравоохранения, к сожалению, обращалось чуть позже, чем другие. И благодаря этому, возможно, есть и такие задержки в поставках. Если вся страна работает только на то, чтобы получить вакцины, а министерство немножко тормозит, то нужно менять руководство", - сказал Арахамия.

Он подтвердил, что ОП пытался убедить Степанова подать в отставку, но тот отказался. Теперь вопрос должна решить Верховная Рада. Арахамия считает, что депутаты проголосуют за отставку.

В Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Теперь за отставку министра будут голосовать депутаты.