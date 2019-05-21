Назвали вероятного министра иностранных дел

Вадим Пристайко может возглавить МИД. Фото: УНІАН

Новым министром иностранных дел может стать Вадим Пристайко.

Об этом в Telegram заявил народный депутат Сергей Лещенко.

Пристайко присутствовал на международных встречах президента Владимира Зеленского с гостями инаугурации в понедельник.

Родился в Одесской области. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли. В 2012-2014-х был послом Украины в Канаде. Затем заместителем министра иностранных дел. 2017-го назначен главой миссии Украины при НАТО.

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17 мая министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке и собирается идти в парламент. Об этом заявил в видеообращении в Facebook.