Климкин подал в отставку и собирается в Раду

Глава МИД Павел Климкин подал в отставку. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке и собирается идти в парламент. Об этом заявил в видеообращении в Facebook.

"Как и обещал, только что написал заявление об отставке", - сказал министр.

"В понедельник, в день инаугурации направлю заявление в Верховную Раду и к новому президенту Украины. Считаю, что так правильно, по-человечески. Правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку, в конце концов, нам она нужна", - продолжил Климкин.

Министр заявил, что "заранее" проинформировал об этом новоизбранного президента Владимира Зеленского.

"Я это решение принял очень давно. Считаю, что частица нашего успеха во внешней политике, - это то, что она есть истинно честной и искренней. В отличие от внутренней политики. На сегодняшний день потенциал нашей внешней поддержки через политику, эмоции почти исчерпан . Я понимаю, чего хотят украинцы. Но также понимаю, чего от нас ожидает мир. И у меня есть очень много различных идей. Надеюсь их реализовать. Поэтому я иду вперед к политике, в Верховную Раду", - заявил Климкин.

Также Климкин заявил о "команде, с которой разделяет ценности, принципы, эмоции и видение, как идти дальше".

"Все остальное - потом. Спасибо, услышимся", - резюмировал он.

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