Назвали тройку самых больших лжецов в Раде

В словах Рабиновича нашли 3,45% правды

За последние полгода среди народных депутатов больше всего врал представитель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Вадим Рабинович.

Об этом говорится в рейтинге фактчекингового проекта VoxCheck, пишет Hromadske

В словах Рабиновича нашли 3,45% правды. Также много врали Нестор Шуфрич - 11,11% правды и Александр Качный - 14,29% правды. Все трое - представители "Оппозиционной платформы - за жизнь".

В то же время больше всего правдивых высказываний зафиксировали у спикера Дмитрия Разумкова - 64,71%, сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова - 61,10% и члена партии "Батькивщина" Сергея Власенко - 53,6%.

Наибольшее количество лжи и манипуляций касалось вопросов открытия рынка земли, цен на газ и электроэнергии для населения и принятия бюджета. Одним из самых популярных тезисов называются заявления политиков о чрезмерном финансирования силового блока страны и недостаточном - социальной сферы.

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Президент Владимир Зеленский чаще всего говорил неправду о рыночных ценах на энергоносители, отношениях с МВФ или войне. Отмечается, что он почти никогда не манипулирует - лишь 5,9% его утверждений были манипулятивными.

В то же время в словах пятого президента Петра Порошенко появилось больше популизма, преувеличений и манипуляций.

Для рейтинга мониторили слова украинских политиков с первого дня работы парламента нового созыва 29 августа и до конца 2019 года. Аналитики следили за высказываниями чиновников на политических ток-шоу информационных телеканалов. Также анализировались наиболее знаковые выступления.

11 народных депутатов не проголосовали в январе ни разу. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.