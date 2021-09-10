Назвали молчунов в Раде

За два года работы Верховной Рады девятого созыва 35 народных депутатов ни разу не выступили ни с трибуны, ни с места. Об этом сообщило общественное движение "Чесно"

По процентам больше всего молчунов - 25% - среди внефракционных и во фракции ОПЗЖ - 18%.

В ОПЗЖ в течение двух лет не выступали сестра и брат Юлия и Сергей Левочкин, подсанкционный соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, Вадим Столар, муж Натальи Королевской Юрий Солод, Игорь Абрамович и Виталий Борт.

Молчунов нет в трех фракциях - "Батькивщине", "Европейской солидарности" и "Голосе". Все депутаты этих фракций хотя бы раз выступали.

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36 нардепов за два года деятельности имели только одно выступление. Например Медведчук, единственное его выступление в 2019 году было посвящено имплементации "формулы Штайнмайера".

Первое место по времени выступлений в Верховной Раде имеет Нестор Шуфрич.