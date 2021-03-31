Назвали города с самой "прозрачной" местной властью

По уровню прозрачности работы органов местной власти Львов набрал 85,2 балла из 100. Фото: прессслужба ЛГС

Сразу два украинских города попали в категорию "прозрачных" по уровню работы органов местной власти. Мариуполь и Львов получили самые высокие балы. Их результат 86,6 и 85,2 соответственно.

Об этом свидетельствуют результаты исследования организации Transparency International Ukraine.

В топ-5 также вошли Дрогобыч Львовской области с результатом 78,1, Винница с 76,7 и Тернополь с 75,2.

Владимир-Волынский на Волыни, получил наибольший прирост - 22 балла. Город в течение года активно воплощал рекомендации по прозрачности.

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"Результаты рейтингов демонстрируют существенный разрыв между практической и формальной открытостью. Через эти исследования мы увидели, что жители городов ждут от власти совсем другого, чем получают - запрос не отвечает предложению. Устранение именно этого различия должно стать ориентиром для муниципалитетов в ближайшие годы", - сказал исполнительный директор ТИ Украина Андрей Боровик.

По этому критерию рейтингуют четыре года. Средний показатель сейчас составляет 47,7 балла из 100.

С начала рейтингования средний показатель вырос на 59,9%. Темпы повышения прозрачности в этом году составляют 4,4%.