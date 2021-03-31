Назвали города с самой "прозрачной" местной властью

 
Ексклюзивы
1/5
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 198
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 351
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 486
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 369
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 873
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 234
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 261
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 702
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 144
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 144
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
&quot;Слуга народа&quot; Тищенко &quot;наплевал&quot; на народ - поставил машину возле зебры
"Слуга народа" Тищенко "наплевал" на народ - поставил машину возле зебры
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Депутат от ОПЗЖ задекларировал африканского льва
Депутат от ОПЗЖ задекларировал африканского льва
&quot;ЕС&quot; заявила о факте незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко
"ЕС" заявила о факте незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко
Видео
Все видео
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Выборы в Раду: на Прикарпатье временно прекращался подсчет голосов
Выборы в Раду: на Прикарпатье временно прекращался подсчет голосов
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 144
Проверьте, где стоит и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 198
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 135
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 486
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 234
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 810
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
среда, 31 марта 2021 17:59

Назвали города с самой "прозрачной" местной властью

  Комментировать
Назвали города с самой &quot;прозрачной&quot; местной властью
По уровню прозрачности работы органов местной власти Львов набрал 85,2 балла из 100. Фото: прессслужба ЛГС

Сразу два украинских города попали в категорию "прозрачных" по уровню работы органов местной власти. Мариуполь и Львов получили самые высокие балы. Их результат 86,6 и 85,2 соответственно.

Об этом свидетельствуют результаты исследования организации Transparency International Ukraine.

В топ-5 также вошли Дрогобыч Львовской области с результатом 78,1, Винница с 76,7 и Тернополь с 75,2.

Владимир-Волынский на Волыни, получил наибольший прирост - 22 балла. Город в течение года активно воплощал рекомендации по прозрачности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реанимации заполнены почти на 100%. Во Львове готовятся к усилению карантина

"Результаты рейтингов демонстрируют существенный разрыв между практической и формальной открытостью. Через эти исследования мы увидели, что жители городов ждут от власти совсем другого, чем получают - запрос не отвечает предложению. Устранение именно этого различия должно стать ориентиром для муниципалитетов в ближайшие годы", - сказал исполнительный директор ТИ Украина Андрей Боровик.

По этому критерию рейтингуют четыре года. Средний показатель сейчас составляет 47,7 балла из 100.

С начала рейтингования средний показатель вырос на 59,9%.

Темпы повышения прозрачности в этом году составляют 4,4%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали города с самой "прозрачной" местной властью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
марта

Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы

Самое читаемое
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 11898
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
5
 Просмотров: 9054
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
 Просмотров: 8748
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
17
 Просмотров: 4995
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 3870
Политика
"За будущее" заявляет о вмешательстве "Слуги народа" в подсчет голосов в 87-м округе
"За будущее" заявляет о вмешательстве "Слуги народа" в подсчет голосов в 87-м округе Просмотров: 27
Заминировали горсовет. Требуют запретить партию Шария и ОПЗЖ
Заминировали горсовет. Требуют запретить партию Шария и ОПЗЖ Просмотров: 81
Медведчук за год разбогател вдвое
Медведчук за год разбогател вдвое Просмотров: 144
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
 1 Просмотров: 792
Более 4 млн грн от "Квартал 95", взнос на памятник Каденюку: Зеленский показал декларацию
Более 4 млн грн от "Квартал 95", взнос на памятник Каденюку: Зеленский показал декларацию Просмотров: 117
Больше всего комментируют
10
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
8
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
3
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
Голосов: 6402
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть