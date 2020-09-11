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пятница, 11 сентября 2020 14:06

Назвали фамилию министра, которого могут уволить

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Назвали фамилию министра, которого могут уволить
Правительство во главе с премьером Шмыгалем работает с марта. Фото: kmu.gov.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики может инициировать отставку министра финансов Сергея Марченко.

"В среду мы заслушали министра финансов, было много вопросов.

Обычно во время заслушивания любого чиновника, главы ведомства или Нацбанка комитет выдает какое-то решение. Оно может быть рекомендательного характера (то есть обращаем внимание, что нужно исправить 3-4 ошибки), или законотворческое (нужно внести изменения в закон). Иногда это могут быть рекомендации уволить любое должностное лицо", - цитирует замглавы комитета Ярослава Железняка от "Голоса" "Інтерфакс-Україна".

Председатель комитета, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев не исключает отставки министра финансов.

На заседании комитета 9 сентября, которое посетил министр, Гетманцев заявил о политической ответственности Марченко.

"Гетманцев: Сергей Михайлович, если мы с вами говорим о таможне. Вы сами оглашали о 5-10 млрд недопоступлений ежемесячно - это ваша политическая ответственность. Марченко: Я готов ее нести", - процитировал "слуга" стенограмму заседания.

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По итогам заслушивания министра члены комитета указали на получение письменных ответов от Минфина на ряд вопросов. После чего народные депутаты намерены принять решение.

"Я не исключаю, что будет подано постановление об отставке. Но это как решит комитет, Мы пока что этот вопрос не обсуждали, поэтому комментировать это, утверждая любое решение, не могу", - сказал Железняк.

Верховная Рада назначила Сергея Марченко министром финансов 30 марта.

Правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем работает с 4 марта.

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