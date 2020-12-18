Назвали дату похорон Кернеса

Геннадий Кернес был мэром Харькова с 2010 года. Фото: city.kharkov.ua

Церемония прощания и похороны городского председателя Харькова Геннадия Кернеса, который умер в берлинской клинике "Шарите", состоятся в среду, 23 декабря. Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.

"Прощание состоится в фойе оперного театра, с 9:00 до 13:00. Затем - похороны на почетной аллеи", - цитирует Терехова "Інтерфакс-Україна"

Доступ на отпевание Кернеса, которое пройдет в Благовещенском соборе, ограничат из-за карантинных мероприятий.

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Геннадий Кернес умер ночью 17 декабря. В связи со смертью в городе объявили 3 дня траура.