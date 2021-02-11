Назвали дату Мюнхенской конференции по безопасности-2021

В этом году Мюнхенская конференция по безопасности пройдет онлайн. Фото: Reuters

Мюнхенская конференция по безопасности-2021 состоится 19 февраля.

Она пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщил DPA руководитель авторитетного форума Вольфганг Ишингер.

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По его словам, свое участие в конференции подтвердил и президент США Джо Байден.

"Если американский президент принимает решение свою первую речь перед европейской публикой произнести в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, то это означает, что у него высокие ожидания по отношению к Германии в том, что касается трансатлантических отношений", - считает Ишингер.

Украинская сторона рассчитывает на перезагрузку в отношениях с Европейским судом по правам человека. Это приведет к улучшению позиций нашего государства в Совете Европы, считает глава украинской делегации ВРУ в ПАСЕ Мария Мезенцева.