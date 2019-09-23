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понедельник, 23 сентября 2019 10:32

Назвали 5 целей объединенного Министерства культуры, молодежи и спорта

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Назвали 5 целей объединенного Министерства культуры, молодежи и спорта
"Честно говоря, за последние 29 лет никто системно не занимался тем, что называется культурой", - Бородянский. ФОТО: Lb.ua

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в эфире "Громадского радио" назвал 5 целей для объединенного министерства.

Первая - повышение вовлеченности граждан в общественную жизнь. Вторая - культурное разнообразие и доступность культурных услуг. Третья - это повышение идентичности. Четвертая - увеличение доли культурных индустрий в структуре валового внутреннего продукта. Пятая - увеличение внутреннего и внешнего туризма в Украине.

"Устойчивое гражданское общество может быть только тогда, кода мы начинаем друг с другом сотрудничать. И не на работе, а вне работы. В устойчивых демократиях такое сотрудничество очень развито, и люди после работы вместе объединяются, чтобы вместе достичь каких-то общественных целей. Процент таких людей составляет около 30%, которые что-то делают для общества вне работы. У нас такой процент - 6%. Поэтому наша задача сделать так, чтобы этот процент увеличить. Это влияет и на обороноспособность страны, и на качество того, как мы живем", - объяснил цель о привлечении граждан к общественной жизни Бородянский.

В сфере информационной медиабезопасности будут работать над созданием украинского медиаконтента и политик, предотвращающих манипулирование общественным мнением.

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В новом Кабинете министров три ведомства - культуры, информационной политики, молодежи и спорта - объединили в Министерство культуры, молодежи и спорта.

Министром культуры, молодежи и спорта стал экс-директор телеканала СТБ Владимир Бородянский.

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