Назначили новых председателей ОГА в трех областях

Новые руководители начнут работать после подписания указов президентом. Фото: из открытых источников

Кабинет министров согласовал назначение новых глав Харьковской, Одесской и Тернопольской областных администраций.

Харьковскую область возглавит депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Алексей Кучер, об этом говорится на сайте правительства.

Одесскую область возглавит Максим Куцый - предприниматель, работал в банковском секторе, сейчас владелец и директор инвестиционной компании.

Тернопольскую ОГА возглавит Игорь Сопель - руководитель регионального подразделения компании по производству хлебобулочной продукции "Агробизнес", бывший депутат горсовета Хоросткова. Он баллотировался от "Слуги народа" в 166 округе в области, но проиграл самовыдвиженцу Николаю Люшняку.

По итогам заседания премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что Кабмин не получал представлений на должность главы Киевской городской государственной администрации, который должен заменить Виталия Кличко.

В Виннице назначили нового главу областной государственной администрации.